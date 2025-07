Baseus Bowie 30 Max: Gut ausgestattete Over-Ears mit ANC-Funktion

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier im Blog über die neuen Open-Ear-Kopfhörer von Baseus, die MC1 Pro berichtet haben. Das Unternehmen konzentriert sich längst nicht mehr nur auf Ladelösungen für iPhone und Co., sondern ist mittlerweile auch mit einem ganzen Portfolio an Audioprodukten am Markt vertreten.

Zu diesem Portfolio gehört auch der Baseus Bowie 30 Max, ein Over-Ear-Kopfhörer, der über eine integrierte aktive Geräuschunterdrückung verfügt und gegenwärtig zu einem echten Hammerpreis bei Amazon zu haben ist. Doch erst einmal die Fakten des Kopfhörers: Neben einer ANC-Funktion setzt das Modell auch auf Bluetooth 5.4 samt Multipoint-Verbindung, kommt mit einem Head-Tracking-Feature, einer Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden mit einer Ladung sowie einer Unterstützung für verlustfreies LDAC-Audio daher. Zudem kann der Kopfhörer sowohl drahtlos als auch kabelgebunden über ein mitgeliefertes Klinkenkabel verwendet werden.

Ich habe das Baseus Bowie 30 Max-Modell seit kurzem hier und kann daher erste Eindrücke vermitteln – lohnt sich der Kopfhörer, insbesondere zu diesem aktuellen günstigen Preis? Der Lieferumfang ist schon einmal zufriedenstellend: Neben dem Kopfhörer selbst und einem USB-C-Ladekabel liefert der Hersteller auch ein 3,5 mm-Klinkenkabel mit, um den Bowie 30 Max kabelgebunden nutzen zu können. Im Preissegment, in dem sich der Kopfhörer bewegt, ist das keine Selbstverständlichkeit. Verzichten muss man in dieser Preisklasse allerdings auf ein Hardcase zum Transport des Geräts, auch kein Mikrofaser-Zugbeutel oder ähnliches wird beigegeben – ist aber bei dem Preis auch absolut zu verschmerzen.

Ohrpolster sind mit Memoryschaum versehen worden

Die Materialqualität des Bowie 30 Max ist ebenfalls für das veranschlagte Preissegment völlig in Ordnung: Zwar kommt jede Menge Kunststoff und Kunstleder-Ohrpolster zum Einsatz, allerdings wirkt hier nichts wirklich billig und klapprig. Erfreulicherweise hat Baseus dem Kopfhörer auch Ohrpolster aus Memoryschaum verpasst, so dass es sich sehr angenehm am Kopf anfühlt, wenn man den Over-Ear-Kopfhörer aufsetzt. Wer das Modell möglichst platzsparend transportieren möchte, kann sowohl die Ohrhörer nach außen klappen und zwei Scharniere oberhalb der Ohrhörer verwenden, um den Kopfhörer falten zu können.

In der kostenlos erhältlichen und sich auch in einem Gastmodus ohne Anmeldung nutzbaren Baseus-App finden sich dann auch noch einige praktische Einstellungsmöglichkeiten für den Bowie 30 Max, insbesondere zum Head Tracking und für die Geräuschunterdrückung. Letztere verfügt über mehrere Presets, beispielsweise „Pendeln“, „Innenbereich“ oder „Außenbereich“, kann aber auch benutzerdefiniert mit einem Schieberegler auf einer Skala zwischen 1 und 10 eingestellt werden. Auch Spatial Audio lässt sich ausschalten, auf eine bestimmte Kopfhaltung fixieren, oder auch eine freie Kopfdrehung mit Tonverfolgung einrichten.

Funktionen der Baseus-App und genereller Tragekomfort

Die Baseus-App bietet darüber hinaus noch weitere Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise für Equalizer. Der Hersteller gibt hier fünf Optionen vor – Baseus-Klassiker, Klargesang, HiFi Live, Pop und Klassischer Rock – und ermöglicht es auch, benutzerdefinierte Settings zur Personalisierung vornehmen zu können. Auch die Gesten, mit denen sich der Kopfhörer direkt am Gerät steuern lässt, lassen sich ändern und neu festlegen, ebenso wie die Bassverstärkung oder ein Niedriglatenzmodus aktivieren bzw. deaktivieren. Letzterer eignet sich vor allem beim Ansehen von Videos oder beim Gaming, wenn die Audio-Inhalte über den Baseus Bowie 30 Max ausgegeben werden. In der App können abschließend auch Firmware-Updates vorgenommen werden.

Im Hinblick auf den Tragekomfort bin ich als zwischenzeitliche Brillenträgerin immer etwas skeptisch bei Over-Ear-Kopfhörern, da sie beim Tragen einer Brille gerne dazu neigen, die Brillenbügel hinter dem Ohr an den Schädelknochen zu drücken und damit Kopfschmerzen auslösen. Trotz des Memoryschaums, den Baseus für den Bowie 30 Max verwendet, sowie der Option, die Ohrhörer in ihrem Tragewinkel etwas anpassen zu können, habe ich das Druckgefühl nach einiger Zeit des Musikhörens auch hier wieder gemerkt. Dies ist aber ein generelles Problem bei der Kombination von Brillen und Over-Ear-Kopfhörern und sollte nicht allein diesem Modell angelastet werden. Ohne Brille kam es lediglich zu den berühmten „heißen Ohren“ nach einiger Tragezeit, vor allem bei wärmerem Wetter.

Bei einem Kopfhörer gilt es natürlich auch, die Klangqualität näher zu betrachten. Ich bin generell kein großer Fan von Over-Ear-Kopfhörern, aus den im vorherigen Absatz beschriebenen Gründen. Nichtsdestotrotz empfinde ich die charakteristische immersive Soundkulisse dieser Modelle als angenehm und war daher auch gespannt, wie sich der Baseus Bowie 30 Max in diesem Bereich schlägt.

Eindrücke zum Sound und aktiven Geräuschunterdrückung

Nach einiger Zeit mit dem Modell auf den Ohren kann ich sagen: Der Bowie 30 Max eignet sich besonders gut für Personen, die einen lebendigen Bass mit zusätzlicher Möglichkeit, noch mehr Bassfülle hinzuschalten zu können, schätzen. Auch ohne Bassverstärkung merkt man die tiefen Töne deutlich, gleichzeitig hat der Hersteller sich auf sehr klare Hören konzentriert. Wenig überraschend schwächeln daher die Mitten ein wenig, einige Details werden verschluckt. Nichtsdestortrotz ist der Klang insgesamt für einen Over-Ear-Kopfhörer dieser Preisklasse überraschend gut. Zudem lässt sich soundtechnisch noch einiges mit der Baseus-App und den dort vorhandenen Equalizer-Einstellungen anpassen.

Von der aktiven Geräuschunterdrückung hingegen hatte ich nicht sonderlich viel erwartet. Bei manueller Einrichtung auf höchster Stufe 10 merkt man die Geräuschunterdrückung definitiv, wie ich bei gleichzeitiger Nutzung meines Ventilators auf höherer Stufe bemerken konnte. Im direkten Vergleich mit Apples AirPods Pro, die sonst bei mir zum Einsatz kommen, liefert der Baseus Bowie 30 Max keine ganz so gute Abschirmung. Auch der Transparenz-Modus ist nicht so ganz transparent wie bei meinen Apple-In-Ears. Wer allerdings zum kleinen Preis ein wenig Geräuschentlastung möchte, findet hier eine durchschnittlich bis gute Geräuschunterdrückung.

Wie bereits im Aufmacher des Artikels erwähnt, gibt es den Baseus Bowie 30 Max derzeit mit einem satten Rabatt. Der Hersteller selbst gibt eine UVP von 99,99 Euro an und hat das Modell im eigenen Webshop momentan auf 69,99 Euro reduziert. Deutlich günstiger geht es derzeit noch bei Amazon: Hier ist der Bowie 30 Max von 74,99 Euro auf 49,99 Euro herabgesetzt. Der Versand kann inklusive einer Prime-Option erfolgen.

Baseus Wireless Noise Cancelling Kopfhörer mit Spatial Audio, Bluetooth Kopfhörer... -IMMERSIVES RÄUMLICHES AUDIO MIT HEAD-TRACKING: Der mit innovativem räumlichen Audio mit dynamischer Head-Tracking-Technologie ausgestattete...

-REICHERE UND VERLUSTFREIERE AUDIOQUALITÄT: Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer von Baseus bieten LDAC-Unterstützung, um einen breiteren kabellosen...