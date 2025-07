SwitchBot Hub 3 erhält offizielle Apple Home Zertifizierung

Von SwitchBot hatten wir ja zuletzt das neue Smart Lock mit dem innovativen Keypad inklusive Gesichtserkennung in den News. Jetzt gibt es weitere neue Hardware, genauer gesagt den SwitchBot Hub 3. Dieser ist zum Start das erste Gerät des Herstellers, das eine offizielle Zertifizierung für Apple Home und die HomeKit-Umgebung erhalten hat.

Die Steuerzentrale wird regulär für 129,99 Euro verkauft, zum Start gibt es allerdings einen Rabattcoupon in Höhe von 10 Prozent, der auf der Produktseite aktiviert werden kann. So sinkt der Preis auf 116,99 Euro (Amazon-Link). Aber was genau macht den SwitchBot Hub 3 denn nun so interessant?

Da wäre zunächst einmal die Anbindung an zahlreiche SwitchBot-Geräte, hier gibt es ja nicht nur Luftreiniger, sondern zum Beispiel auch Motoren für Vorhänge oder viele andere Gadgets. Diese kann man nun über den SwitchBot Hub 3 einfach mit Apple Home verbinden und danach zum Beispiel auch mit Siri steuern.

SwitchBot Hub 3 verfügt über integriertes Display samt Steuerung

Zusätzlich dazu bietet der SwitchBot Hub 3 einen Infrarot-Sender, um auch nicht smarte Produkte wie etwa eine klassische Klimaanlage oder einen Fernseher zumindest rudimentär steuern zu können. Mal eben die Temperatur ändern oder die Klimaanlage anschalten, bevor man nach Hause kommt? Das ist kein Problem, wenn der SwitchBot Hub 3 und die Steuereinheit an der Wand einen direkten Sichtkontakt haben.

Der SwitchBot Hub 3 bietet zudem mehrere Tasten und ein Drehrad, um Einstellungen vorzunehmen, ohne das iPhone oder iPad in die Hand nehmen zu müssen. Zudem gibt es ein intelligentes Display, das nicht nur Gerätelisten anzeigen kann, sondern auch Informationen wie etwa die Temperatur oder sogar die Lautstärke des Fernsehers.

Mit dem brandneuen Smart-Schedule-Feature hebt der SwitchBot Hub 3 die intelligente Klimasteuerung auf ein neues Level. Durch die Kombination von Infrarotsteuerung, Zeitplänen, Anwesenheitserkennung und KI-gestütztem Lernen bietet es ein noch energieeffizientes und komfortables Erlebnis. Mehr Details dazu hat SwitchBot im hauseigenen Blog zusammengefasst.