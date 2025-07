Nintendo Switch 2: Zwei neue Hardcases von Belkin vorgestellt

Die neue Nintendo Switch 2-Spielkonsole ist nunmehr seit einem Monat auf dem Markt. Auch ich habe mir gleich zum Erscheinungstag ein Exemplar samt des neuen Fun Racers Mario Kart World direkt bei Nintendo sichern können, und bin auch nach rund vier Wochen der Nutzung noch immer sehr begeistert von der neuen Konsole und ihren Möglichkeiten.

Auch der Zubehör-Markt für die neue Spielkonsole wächst und gedeiht, und immer mehr Hersteller warten mit Displayfolien, Stromversorgung, Controllern und mehr auf. Auch das bei uns wohlbekannte Unternehmen Belkin hat nun erstmals eine Gaming-Serie veröffentlicht, die sich auf Nintendos neue Konsole konzentriert: Neben einer Displayfolie und einem USB-C-Ladegerät hat man auch zwei Hardcases für den Transport der Switch 2 samt Spiele-Kassetten und ein wenig Zubehör präsentiert. Ich konnte die beiden Cases, die teils auch in drei verschiedenen Farben – Anthrazit, Sand und Grün – vorgestellt worden sind, bereits ausprobieren.

Belkin Gaming Travel Case für die Nintendo Switch 2

„Das Travel Case für Nintendo Switch 2 sieht gut aus, lässt sich bequem tragen und schützt deine Konsole zuverlässig“, berichtet Belkin zur kompakten Neuerscheinung für die Switch 2. „Die verwendeten Premium-Materialien bieten wirksamen Schutz vor Kratzern und alltäglicher Abnutzung.“

Das Belkin Gaming Travel Case ist das kompaktere Hardcase der beiden neu vorgestellten Schutztaschen für die Switch 2. Im Inneren lässt sich die Konsole aufgrund einer entsprechenden Vertiefung mit Aussparungen für die rückseitigen Tasten der Joy-Con 2-Controller sicher verstauen. Dafür sorgt auch ein Rundumschutz aus weichem Mikrofaserstoff sowie verstärkte Wülste am umlaufenden Reißverschluss. Durch die kompakten Maße lässt sich das Belkin Gaming Travel Case – der Name deutet es bereits an – perfekt nutzen, um die Konsole mit auf Reisen zu nehmen.

In einem speziellen Fach lassen sich die Game-Cartridges der Lieblingsspiele ordentlich und leicht zugänglich verstauen: Insgesamt zwölf Spiele finden in den flexiblen Gummiband-Halterungen Platz. Im Deckel des Travel Cases gibt es noch ein kleines Zubehörfach aus Mesh-Material, in dessen Inneren sich ein verstecktes Fach für einen AirTag befindet, um die Tasche leicht wiederfinden und orten zu können.

Begrenzter Platz für Zubehör, aber wertige Verarbeitung

Das Hardcase ist aus einem abriebfesten, wasserabstoßenden Polyester-Außenmaterial und gebürstetem Samtfutter im Inneren gefertigt. Ein leichtgängiger, robuster Reißverschluss, der versteckt ist und sich nicht verhakt, sorgt für zusätzlichen Komfort. Am oberen Rand des Hardcases befindet sich noch eine flexibel einsetzbare Schlaufe, die als Handschlaufe oder Tragegriff genutzt werden kann.

Ich konnte die neue Belkin Gaming Travel Case in der aktuell verfügbaren Farbe Anthrazit bereits mit meiner Switch 2 ausprobieren und finde die kompakte Tasche wirklich gut geeignet für Personen, die ihre Konsole am liebsten im Handheldmodus nutzen, und ein stabiles Schutzcase für Reisen oder zur Mitnahme zu Freunden oder Freundinnen verwenden wollen. In die Mesh-Tasche passt leider außer einem kleinen Putztuch oder ein kurzes Kabel kein weiteres Zubehör, selbst die beiden Mouse Glider-Schienen der Joy-Con 2 finden hier aufgrund des knapp vorhandenen Platzes keine Transport- oder Aufbewahrungsmöglichkeit.

Belkin setzt beim Switch 2 Travel Case erfreulicherweise auf eine 100 Prozent plastikfreie Verpackung und bietet eine zweijährige Herstellergarantie auf das Hardcase. Das Belkin Gaming Travel Case ist derzeit nur in Anthrazit im Handel zu bekommen, bei Amazon wird der Standardpreis von 19,99 Euro veranschlagt, den auch Belkin selbst auf der eigenen Produktseite der Neuerscheinung angibt.

Belkin Gaming Tasche mit Powerbank für die Switch 2

Wer für den Transport der Switch 2 nicht nur die Konsole selbst sowie ein paar Spiele mitnehmen möchte, sollte sich das zweite Taschen-Produkt aus der neuen Gaming-Serie von Belkin ansehen. Die Belkin Gaming Tasche mit Powerbank trägt deutlich dicker auf, hält dafür aber auch bedeutend mehr Platz für Zubehör sowie als Kernfeature auch eine integrierte 10.000 mAh-Powerbank bereit.

„Mit der erstklassigen Hülle mit Powerbank, die speziell für Nintendo Switch 2 entworfen wurde, kannst du dein Gerät aufladen und länger spielen. Da sie aus strapazierfähigen, hochwertigen Materialien hergestellt wurde, sorgt sie für ausgezeichneten Schutz vor Kratzern, Stößen und Aufprall. Außerdem bietet sie eine zuverlässige Lademöglichkeit für unterwegs.“

So berichtet Belkin über das neue Hardcase mit integrierter Powerbank. Letzteres ist prinzipiell wie das weiter oben beschriebene Travel Case designt, allerdings befindet sich unterhalb des Einsatzes für die Switch 2 ein kleines Fach samt Klettverschluss-Band, in dem sich die mitgelieferte 10.000 mAh-Powerbank befindet. Über ein 20 cm langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, das an einer Seite über einen angewinkelten Stecker verfügt, kann die Switch 2 beim Transport oder auch beim Spielen gleichzeitig aufgeladen werden.

Powerbank kann Switch 2 bis zu 1,5 Mal aufladen

Die in schwarzer Farbe gehaltene Powerbank stammt auch aus dem Hause Belkin und entstammt der BoostCharge-Serie. Der mobile Akku kommt mit einer kleinen Stoffschlaufe und einem integrierten LCD-Display daher, so dass man den aktuellen Akkustand jederzeit ablesen kann. Mit der Powerbank kan die Switch 2 bis zu 1,5 Mal aufgeladen werden, so dass auch unterwegsfür genügend Gaming-Vergnügen gesorgt ist. Außerdem mitgelieferte abnehmbare Zwischenstücke ermöglichen es darüber hinaus, auch die Vorgänger-Modelle, die Switch 1 und die Switch OLED, im 29,7 x 15,5 x 6,4 cm großen Case transportieren zu können.

Dank einer Einkerbung kann man das Gerät im Case bequem mit dem Ständer aufrichten und während des Ladens spielen. In einem speziellen Fach lassen sich wie auch beim Travel Case bis zu zwölf Game-Karten ordentlich und leicht zugänglich verstauen. Auch hier gibt es eine Mesh-Tasche für Zubehör, in dem man ein längeres Ladekabel, die Joy-Con 2-Schienen oder auch ein Putztuch unterbringen kann. Ebenfalls vorhanden ist im Inneren des Mesh-Einschubs ein verstecktes AirTag-Fach, um die Tasche leicht orten zu können.

Genau wie beim Travel Case gibt es auch hier das gleiche abriebfeste, wasserabstoßende Polyester-Außenmaterial und gebürstetes Samtfutter auf der Innenseite. Ein leichtgängiger, robuster Reißverschluss, der versteckt ist und sich nicht verhakt, sorgt für ein schnelles und unkompliziertes Öffnen und Schließen. Die Konsole lässt sich zudem in der Tasche laden, wenn diese geschlossen ist. Auf der Oberseite findet sich noch ein breiter Gurt, um die Tasche samt Inhalt bequem tragen zu können.

Integrierte Powerbank als großes Plus für unterwegs

Ich persönlich habe an der Belkin Gaming Tasche mit Powerbank etwas mehr Gefallen gefunden als am kompakteren Travel Case. Dies mag auch daran liegen, dass ich, wenn ich meine Switch 2 transportiere, auch immer gerne weiteres Zubehör wie ein Ladekabel oder die beiden Joy-Con 2-Schienen mitnehme, um die Konsole im Tischmodus verwenden zu können. Das Mesh-Fach für Zubehör ist auch hier nicht besonders groß geraten, aber gerade die unter der Konsole versteckte Powerbank ist ein echt praktisches Plus für hartgesottene Gamer, die oft auf der Suche nach einer Stromversorgung für ihre Konsole sind.

Die neue Belkin Gaming Tasche mit Powerbank steht ab sofort in Anthrazit im Webshop von Amazon zum Preis von 59,99 Euro bereit. Im Preis enthalten ist auch die 10.000 mAh-Boost Charge-Powerbank vom Belkin inklusive des rechtwinkligen USB-C-Kabels. Auch bei Belkin selbst kann das Hardcase mit Powerbank für 59,99 Euro bestellt werden.