Renderings zeigen iPhone 17 Pro mit neu positioniertem Apple-Logo

In der vergangenen Woche sind die ersten Gerüchte darüber aufgetaucht, dass Apple sein Logo beim kommenden iPhone anders positionieren könnte. Das Apple-Logo soll sich nicht mehr an der Mitte des Geräts befinden, sondern ein Stückchen weiter nach unten rutschen.

In der Mitte bleibt es aber dennoch. Es ist allerdings nicht mehr die Mitte des kompletten Geräts, sondern die Mitte der Fläche unter dem riesigen Kamera-Buckel, der sich über die komplette Breite des iPhones erstreckt.

Das sieht auf den ersten Blick definitiv seltsam und ungewohnt aus, scheint aber tatsächlich von Apple so geplant zu sein. Zudem hat der renommierte Leaker Sonny Dickson dieses Gerücht kurz nach Majin Bus ursprünglicher Veröffentlichung bestätigt. Die Chancen stehen also hoch, dass es tatsächlich so kommt.

Neues MagSafe-Logo mit Ausschnitt

Und nun passt auch das neue MagSafe-Design wie die Faust aufs Auge. Majin Bu hat neue Renderings geliefert, die das kommende iPhone 17 Pro Max und iPhone 17 Pro mit einer durchsichtigen iPhone-Hülle zeigen. Hier ist das neue MagSafe-Design, das ebenfalls seit letzter Woche durchs Netz geistert, genau zu sehen.

Bisher war der Kreis geschlossen, zukünftig soll er unten geöffnet sein. Nicht ohne Grund, wie dank der Renderings deutlich zu sehen ist. Das Apple-Logo ist nämlich perfekt in dem neuen Ausschnitt positioniert und wird so nicht vom MagSafe-Design verdeckt.

Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Design findet. Für mich wirkt es immer noch so, als wäre das Apple-Logo einfach ungewollt eine Etage tiefer gerückt. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz ehrlich sagen: Wird das irgendwen tatsächlich stören? Die meisten Besitzerinnen und Besitzer eines iPhones verpacken es ja ohnehin in eine Schutzhülle, die das Apple-Logo komplett überdecken.