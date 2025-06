iPhone 17 Pro: Apple-Logo bekommt wohl eine neue Position

Kommt mit dem iPhone 17 Pro auch ein neues Logo-Layout? Wenn man dem bekannten Leaker Majin Bu glaubt, plant Apple tatsächlich, das ikonische Apfel-Logo auf der Rückseite des nächsten Pro-Modells neu zu positionieren, und zwar unterhalb der Kameraleiste, nicht mehr exakt in der Mitte des Geräts.

Das wäre das erste Mal seit dem iPhone 11, dass Apple an der Platzierung seines Markenzeichens rüttelt. Seitdem prangt das Logo zentral auf der Rückseite – schlicht, klar, typisch Apple. Aber: Nach sechs Jahren scheint frischer Wind angesagt.

Wie glaubwürdig ist das Ganze?

Majin Bu hat eine gemischte Trefferquote, was Apple-Leaks angeht – manche Vorhersagen lagen goldrichtig, wie etwa der Name „Desert Titanium“ für das iPhone 16 Pro. Andere Gerüchte erwiesen sich später als eher kreativ. Trotzdem: Seine Quellen haben schon öfter für Gesprächsstoff gesorgt, also werfen wir mal einen Blick auf das, was er diesmal behauptet.

Logo unter der Kameraleiste – warum eigentlich?

Das Apple-Logo soll laut Bu etwas nach unten rutschen, direkt unter die neue, durchgehende Kameraleiste auf der Rückseite des iPhone 17 Pro. Der Grund: bessere Sichtbarkeit. Angeblich testen Case-Hersteller bereits entsprechende Aussparungen in ihren Designs – das neue Logo soll also nicht vom MagSafe-Ring verdeckt werden. Bu teilt sogar ein Beispielbild, wie diese neuen Hüllen aussehen könnten. Klingt irgendwie plausibel, oder?

Skepsis ist trotzdem angebracht

Ganz ehrlich: So ganz überzeugt sind wir nicht. Ja, es wäre nicht völlig abwegig, immerhin dominiert die Kameraleiste inzwischen den oberen Teil der Rückseite, und ein leicht nach unten versetztes Logo könnte das neue Design harmonisch ergänzen.

Auf der anderen Seite: Auch beim iPhone 11 waren es Hüllenhersteller, die frühzeitig das zentrierte Logo verrieten, weil sie ihr Zubehör entsprechend anpassen mussten. Es gäbe also durchaus einen Präzedenzfall.

Ob das Gerücht am Ende stimmt oder nicht: Spätestens beim Launch im September wissen wir mehr. Und falls das Logo tatsächlich wandert, können wir uns auf einige spannende neue Case-Designs gefasst machen.

Foto 1: Foto: MacRumors.