Soundcore Sleep A20: Schlaf-Kopfhörer heute wieder 40 Euro günstiger

Mir fällt es abends manchmal nicht leicht, in den Schlaf zu finden. Vor allem, wenn ich nach einem aufregenden Tag, etwa nach einem Messebesuch, abends in einem fremden Hotelbett besonders schnell einschlafen sollte. Hier setze ich seit einiger Zeit auf die Soundcore Sleep A20 (Amazon-Link) von Anker, mit denen es deutlich besser klappt.

Die Kopfhörer sind so weich und flach gestaltet, dass sie auch während des Schlafs im Ohr bleiben können. Selbst dann, wenn man mit dem Ohr auf einem Kissen liegt. Zusammen mit einem Hörbuch oder ein bisschen Einschlaf-Musik gelingt es mir dann aber deutlich besser, in den Schlaf zu finden.

Klar ist: Einen leichten Druck verspürt man aber dennoch, immerhin hat man ja was im Ohr stecken. Und auch sonst ist die Soundqualität und auch die Geräuschunterdrückung sicherlich nicht so gut, wie etwa mit AirPods Pro. Fast alle anderen In-Ear-Kopfhörer, auch die Apple-Modelle, sind aber gänzlich ungeeignet, wenn man damit „auf dem Ohr“ liegt.

Das sind eure Meinungen zu den Soundcore Sleep A20

„Diese Kopfhörer haben meine Xiaomi ‚Schlaf-Plugs‘ ersetzt und ich bin im Großen ganzen recht zufrieden damit“, schreibt Thomas. Und der AppStore Tester ergänzt: „Habe vorher ein paar ausprobiert, die mir nicht gepasst haben, die A20 aber passen in meinen Ohren auf einem weichen Kissen sehr gut! Fallen mir aber regelmäßig im Schlaf aus dem Ohr, was aber nicht wirklich schlimm ist.“ Immerhin schläft er ja dann schon. Es gibt aber auch kritische Stimmen: „Ich habe die Soundcore bestellt und schicke sie nach drei Nächten wieder zurück. Leider nicht komfortabel für mich. Am nächsten Tag spüre ich einen leichten Druckschmerz am Ohr.“

Man sollte definitiv ein paar verschiedene Stöpsel und Flügel ausprobieren, um die Größe der Soundcore Sleep A20 an das eigene Ohr anzupassen. Hier hilft es also wirklich nur, die Kopfhörer selbst auszuprobieren. Und das ist aktuell besonders günstig möglich: Zum Prime Day hat Anker die Schlaf-Kopfhörer von 149,99 Euro auf 109,99 Euro reduziert. Das sind 10 Euro weniger als bei den letzten Aktionen.

Nicht außer Acht lassen wollen wir, dass sich die Soundcore Sleep A30 bereits auf dem Weg befinden. Sie sind unter anderem mit einer echten Geräuschunterdrückung versehen, sollen aber erst im Herbst zur IFA auf den Markt kommen. Wenn ihr euch noch etwas gedulden könnt, dürft ihr sie derzeit bei Kickstarter unterstützen.