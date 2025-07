F1 – The Movie hat bereits 293 Millionen US-Dollar eingespielt

Für die Produktion von F1 – The Movie hat Apple mehr als 250 Millionen US-Dollar investiert, dazu kommen noch einmal über 100 Millionen US-Dollar für das Marketing. Dieses finanzielle Risiko scheint sich nun auszuzahlen, wie die Zahlen aus den Kinos beweisen.

Das US-amerikanische Medienunternehmen Variety beschäftigt sich bereits seit langer Zeit mit Kinoergebnissen und hat nun festgestellt, dass der Formel-1-Film von Apple in den ersten zehn Tagen nach dem Start über 293 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Alleine während des Start-Wochenendes wurden 146 Millionen US-Dollar eingespielt.

Es fehlt aber noch einiges, um am Ende auf schwarze Zahlen zu kommen. Denn die Einnahmen aus dem Kino werden üblicherweise zwischen Kinobetreiber und Studio aufgeteilt.

Damit ist der Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle der bisher erfolgreichste Kinofilm von Apple. Ridley Scotts „Napoleon“ (221 Millionen US-Dollar) und Martin Scorseses „Killers of the Flower Moon“ (158 Millionen US-Dollar) waren die bisher erfolgreichsten Filme von Apple an den Kinokassen. „Fly Me to the Moon“ (42 Millionen Dollar) und „Argylle“ (96 Millionen Dollar), blieben dagegen weit hinter den Erwartungen zurück.

Wie mir der Film gefallen hat, könnt ihr bereits in einem Artikel nachlesen. Falls ihr den Streifen bereits selbst gesehen habt, schreibt doch eure Meinung gerne mal in die Kommentare.