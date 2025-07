Highlights der Woche: Lohnt sich der Apple-Film „F1 The Movie“?

Mein Kollege Fabian hat einen Ausflug ins Kino gemacht und sich den Apple-Film „F1 The Movie“ angesehen. Die Filmkritik fällt durchaus gut aus, unter anderem kommen auch F1-Fans auf ihre Kosten, da es sehr spannende Perspektiven gibt. Ich persönlich kann mit F1 nicht so viel anfangen, aber jeder Sport hat seine treuen Anhänger. Klickt euch gerne in den kompletten Bericht und lasst uns gerne wissen, wie ihr den Film findet.

iPhone 17 Pro: Kleine Änderung für ein besseres Design

Im September steht die Vorstellung der iPhone 17-Serie an und die neue Kameraleiste beinträchtig die Position des Apple-Logos. Das Logo hat Apple bisher immer mittig platziert, allerdings soll das Apple-Logo beim Pro-Modell weiter nach unten rutschen, damit es mit MagSafe-Zubehör besser aussieht. Eine mittige Platzierung würde ein Designbruch mit sich bringen. Alle Details gibt es hier.

Neue Informationen besagen, dass Philips Hue an einem neuen Leuchtstreifen mit COB-Technik arbeiten soll. Die Technologie sorgt für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung ohne sichtbare Einzelpunkte. Alle Infos findet ihr hier.