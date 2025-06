Im Test: Die drei neuen Matter-Stehlampen von Govee

Der Beleuchtungsexperte Govee hat drei neue Stehlampen präsentiert, die ab heute verfügbar sind. Ich durfte mir die Lampen schon vorab ansehen und habe einen Testbericht für euch.

Neue Govee Stehlampen im Video-Review

Govee Tree Lamp mit drei Spots

Schon beim Auspacken fällt die wirklich gute Qualität und Verarbeitung der Govee Tree Lamp auf, da fast alles aus Aluminium gefertigt ist. Die Stange besteht aus einzelnen Elementen, die man zusammenschrauben muss. Das entsprechende Kabel wird durch die Stangen geführt und unter dem Standfuß seitlich ausgelassen. Mit dem entsprechenden Netzteil muss man nur noch die Lampe mit Strom versorgen und kann sie dann smart einrichten.

Dafür nutze ich die kostenlose Govee Home App, die sich gut bedienen lässt. Die Lampe wird sofort gefunden und die Verbindung ist innerhalb weniger Sekunden vorhanden. Die drei Spots könnt ihr um 350 Grad horizontal und um 90 Grad vertikal drehen. Außerdem lässt sich der Fokus zwischen 30 und 90 Grad einstellen, um so eine kleine oder große Ausleuchtung herzustellen.

Mit 1.500 Lumen sind die Spots gut hell und können natürlich 16 Millionen Farben als auch kalte und warme Weißtöne anzeigen. Die Farben sind knallig und schön und nutzt man die breite Ausleuchtung, verschmelzen die Farben im Übergang – das ist für eine Ambientebeleuchtung wirklich schön.

Govee Home App bietet viele Effekte und Vorlagen

In der Govee Home App stehen zahlreiche Effekte und Vorlagen bereit, die man als Szene aktivieren kann. Es gibt Szenen mit fixen Farben, aber auch Szenen, bei denen die Farben wechseln. Die Auswahl ist groß und gut – hier findet man immer einen passenden Effekt.

Ich habe die Govee Tree Lamp via Matter in HomeKit integriert und kann dann die Steuerung per Apple Home und Siri vornehmen. Allerdings ist die Steuerung via Matter eingeschränkt, da man eben nur die Funktionen von Matter nutzen kann. Szenen stehen in HomeKit nicht bereit, lediglich das Ändern der Farben ist möglich.

Fazit zur Govee Tree Lamp

Die Govee Tree Lamp gefällt mit hervorragend. Sie ist hochwertig verarbeitet, bietet drei individuell einstellbare Spots, hat Matter an Bord und erzeugt ein tolles Licht. Ab sofort steht die neue Stehlampe für 169,99 Euro zum Kauf bereit.

Govee 3-Flammen LED Stehlampe, RGBWW Fokus-Verstellbar Stehleuchte, 1500lm, Matter... Flexible Dreifach-Lampensteuerung: Diese Govee LED Stehlampe verfügt über drei unabhängig voneinander einstellbare Lampen. Entworfen mit Armen, die...

LuminBlend-Technologie von Govee: Diese LED Stehleuchte in Baumform kombiniert Premium-LEDs, intelligente Chips und Algorithmen für 16 Millionen...

Govee Uplighter Floor Lamp bietet einen Welleneffekt

Während man die Spot-Lampe als Klassiker bezeichnen kann, wird es bei der Govee Uplighter Floor Lamp kreativer. Der obere Lichtteller bietet insgesamt drei Beleuchtungszonen, die sich alle individuell bedienen lassen. Besonders spannend ist der Welleneffekt, den man einfach an die Wand oder Decke werfen kann. Durch eine entsprechende Abdeckung und zahlreiche Effekte, erzeugt die Lampe einen Welleneffekt, der auf Wand und Decke wirklich atemberaubend aussieht.

Da sich der Lampenkopf um 330 Grad drehen lässt, kann man selbst entscheiden, ob man nur die Wand, die Decke oder beides beleuchten möchte.

Gleichzeitig gibt es eine weitere Leuchtzone, eine Art Leuchtring. Dieser ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, die ich ebenfalls individuell steuern kann – jede Zone kann in einer anderen Farbe leuchten. Aber auch hier nutze ich sehr gerne die zur Verfügung gestellten Szenen, die perfekt abgestimmt einen tollen Effekt zaubern.

Da es sich um eine 3-in-1-Lampe handelt, gibt es eine weitere Leuchtzone: Unten. Im unteren Bereich kann die Stehlampe bis zu 1.000 Lumen hell weiße Farbtöne anzeigen. Dabei kann man die Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin justieren, um warme als auch kalte Töne zu aktivieren. Per App lässt sich auch die Helligkeit anpassen.

Govee Home App oder Matter?

Bei dieser Lampe ist Matter meiner Meinung nach eher ein Problem als ein Extra. In Matter kann man nämlich nur die Farbe ändern und keinen weiteren Effekt aktivieren. Genau aus diesem Grund sollte man sich mit der Govee Home App anfreunden.

Fazit zur Govee Uplighter Floor Lamp

Auch die Govee Uplighter Floor Lamp ist eine klare Empfehlung. Sie ist hochwertig verarbeitet und sorgt mit dem Welleneffekt für einen spektakulären Lichteffekt. Darüber hinaus spendet die Stehlampe auch Licht beim Lesen oder Arbeiten. Mit 189,99 Euro ist diese Variante etwas teurer.

Govee Deckenfluter Stehlampe Wellenbeleuchtung RGBICWW, Dreizonenbeleuchtung... Unabhängige Dreizonenbeleuchtung: Govee Deckenfluter Stehlampe zwischen Dreizonenlicht: oberes Umgebungslicht, geeignet für Yoga, vor dem...

Dynamische Wellenbeleuchtung : GoveeDeckenfluter Stehlampe 330° drehbare Lampenkopf erzeugt anpassbare Wasserwelleneffekte für Decken. Darstellungen...

Govee Deckenfluter als Ambientebeleuchtung

Der Govee Deckenfluter bietet ein modernes und futuristisches Design, das gleich drei Leuchtelemente integriert, die sich abermals individuell steuern lassen. Der Leuchtkopf der Lampe lässt sich nicht nur zur Wand, sondern auch zur Decke ausrichten. Mit 780 Lumen Leuchtkraft ist der Fluter nicht ganz so hell, allerdings ist er auch nur zur Ambientebeleuchtung gedacht – da reicht die Helligkeit völlig aus.

Die drei Leuchten sorgen für einen schönen Effekt, wobei die Übergänge etwas härter sind als bei der Tree Lamp. Stellt man die Lampe etwas weiter von einer Wand weg, werden die Übergänge weicher.

Neben zahlreichen Vorlagen und Szenen, auch mit Animationen, kann man in der Govee Home App auch einzeln Farben festlegen. Darüber hinaus bietet die App für alle vorgestellten Stehlampen die Möglichkeit passend zur Musik zu blinken, individuell angelegte Szenen zu erstellen oder via AI die Leuchteffekte anhand eines generierten Bildes zu übernehmen.

Fazit zum Govee Deckenfluter

Wer nur die Wand oder Decke beleuchten möchte, ohne Fokus und Präzision, greift hier zu. Abermals besteht die Stange aus Aluminium, während der Leuchtkopf selbst aus Plastik gefertigt ist. Die Beleuchtung sieht gut aus, auch wenn die Übergänge manchmal etwas hart sein können. Mit 139,99 Euro ist der Deckenfluter der günstigste Neuzugang.