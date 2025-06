iOS 26: Zwei noch nicht angekündigte Funktionen sollen dennoch dieses Jahr erscheinen

Apple hat auf der WWDC 2024 einen großen Fehler gemacht: Es wurden nämlich vollmundige Versprechungen und große Ankündigungen gemacht, die man teilweise nicht einhalten konnte und einige Features bis jetzt noch nicht verfügbar sind. Aus diesem Vorgehen hat der Tech-Riese gelernt hat auf der WWDC 2025 nur Funktionen gezeigt, die zum Start von iOS 26 verfügbar sein werden. Versprechungen mit „Kommen später“ gab es nicht. Doch wie Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter bei Bloomberg berichtet, hat Apple noch ein paar Asse im Ärmel. Zwei spannende Features wurden nämlich nicht auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt, obwohl es im Vorfeld reichlich Gerüchte dazu gab. Laut Gurman sollen sie aber in den kommenden Monaten nachgereicht werden.

Live-Übersetzung für die AirPods

Die erste Funktion: Echtzeit-Übersetzung über die AirPods. Damit könnten Nutzer und Nutzerinnen künftig Gespräche mit Personen in anderen Sprachen führen und direkt über ihre AirPods eine Übersetzung hören. Im Prinzip also ein Gespräch mit eingebautem Dolmetscher im Ohr. Die Funktion wäre eine praktische Ergänzung zu den bereits angekündigten Übersetzungstools in iOS 26, nur eben speziell für AirPods und Alltagsgespräche unterwegs.

Öffentliche WLAN-Netze synchronisieren

Die zweite geplante Funktion betrifft öffentliche WLANs, also Captive-Portale, die man etwa aus Hotels oder Cafés kennt. Bislang musste man sich auf jedem Gerät einzeln anmelden. Künftig sollen diese Anmeldungen systemweit im Apple-Ökosystem synchronisiert werden. Heißt: Einmal eingeloggt wird man automatisch auf iPhone, iPad, Mac & Co. verbunden. Deutlich komfortabler und weniger nervig.

Wann erscheinen die neuen iOS 26 Funktionen?

Auch wenn die beiden Features nicht auf der WWDC gezeigt wurden: Sie sind offenbar in Arbeit und könnten iOS 26 noch praktischer machen. Wer viel reist oder mit Menschen aus aller Welt kommuniziert, darf sich also freuen. Laut Gurman sollen beide Funktionen noch dieses Jahr verfügbar gemacht werden – vermutlich mit iOS 26.1 im Oktober oder iOS 26.2 im Dezember.