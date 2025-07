Apple legt Pläne für faltbares iPad vorerst auf Eis

Eigentlich sollte es das nächste große Ding werden: Ein faltbares iPad mit riesigem Display und modernster Technik. Doch wie die DigiTimes berichtet, hat Apple die Entwicklung des Geräts vorerst gestoppt. Stattdessen soll sich der Konzern nun voll auf ein faltbares iPhone konzentrieren.

Faltbares iPad dauert an

Gerüchte über ein faltbares Apple-Gerät im Notebook-Format gibt es schon seit einer Weile. Manche nannten es ein iPad, andere ein MacBook mit durchgehendem Display. Wie auch immer man es nennt, aktuell scheint dieses Projekt auf Eis zu liegen.

Laut DigiTimes gibt es gleich mehrere Gründe:

Produktionsprobleme bei der Herstellung des großen faltbaren Displays

hohe Kosten der Technologie

und ein eher verhaltenes Interesse der Kunden und Kundinnen an größeren Foldables

Noch nicht komplett vom Tisch

Ganz gestorben ist die Idee wohl nicht. Apple soll laut des Berichts nur eine Pause eingelegt haben, was also keine endgültige Absage ist. Sollte sich die Display-Technologie weiterentwickeln und gleichzeitig günstiger werden, könnte das Projekt durchaus wiederbelebt werden.

Gerüchte besagten zuletzt, dass das Gerät ein OLED-Panel mit einer Größe von 18,8 bis 20,2 Zoll bekommen sollte, natürlich möglichst faltenfrei. Der mögliche Launch-Zeitraum schwankte zwischen 2026 und 2028.

Fokus aufs faltbare iPhone

Stattdessen rückt ein anderes Foldable wieder in den Fokus, namentlich das „iPhone Fold“. Laut DigiTimes arbeitet Apple hier mit Hochdruck an der Fertigstellung, damit ein Marktstart schon nächstes Jahr gemeinsam mit den iPhone 18 Pro-Modellen erfolgen könnte. Und das wird mit Blick auf die Konkurrenz wohl auch allerhöchste Zeit, denn mittlerweile kommt ein klappbares Smartphone nach dem anderen auf den Markt. Unlängst hat der chinesische Hersteller Honor das Magic V5 vorgestellt – es ist das bisher dünnste faltbare Smartphone überhaupt. Es ist zugeklappt nur 8,8 Millimeter dünn, also nur unwesentlich dicker als das iPhone 16 Pro. Wir sind gespannt, ob Apple bereits im kommenden Jahr kontert…