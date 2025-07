Bestätigung von Apple: iOS 26 wird in der EU vorerst auf einige Funktionen verzichten

Apple hat am 9. Juni dieses Jahres während der WWDC 2025-Keynote zahlreiche Software-Updates präsentiert, darunter auch das neue iOS 26 für das iPhone. Nun hat Apple allerdings offiziell bestätigt, dass iOS 26 aufgrund von regulatorischen Bedenken für Nutzer und Nutzerinnen in der EU ohne einige Funktionen ausgeliefert werden wird.

Aktuell steht Apple noch immer mit der Europäischen Kommission in Kontakt, um die von der EU auferlegten Vorschriften des Digital Markets Acts einzuhalten. In Bezug auf diese Problematik werden User in der EU zumindest vorerst auf bestimmte Features in iOS 26 verzichten müssten. In einem Artikel von Edith Hancock vom Wall Street Journal zum Thema heißt es:

„Apple gab bekannt, dass es die Einführung einiger geplanter neuer Funktionen für Nutzer in der Europäischen Union in diesem Jahr verzögern wird, da es aufgrund von Vorschriften schwieriger ist, diese in der Region auf den Markt zu bringen. Die Anwälte des Unternehmens erklärten am Montag, dass Tools wie der Dienst ‚Besuchte Orte‘, der die Aufenthaltsorte der Nutzer verfolgt und aufzeichnet, bei der Veröffentlichung des iOS 26-Software-Updates später in diesem Jahr nicht in der EU eingeführt werden.“

Die Funktion „Besuchte Orte“ ist eines der Features, das mit iOS 26 in Apple Maps eingeführt werden soll. Es handelt sich dabei auch um eine Option, die die Aufenthaltsorte der User verfolgt und aufzeichnet. Und obwohl dieses Apple Maps-Feature bislang das einzige ist, das von Apple offiziell genannt wird, was es nicht in die EU-Version von iOS 26 im Herbst dieses Jahres schaffen wird, ist es möglich, dass auch andere Funktionen der neuen iPhone-Software in der EU verzögert erscheinen werden.

Bereits mehrere Einschränkungen für EU-User seit dem letzten Jahr

Edith Hancock vom Wall Street Journal berichtet: „Apple gab bekannt, dass es weiterhin Funktionen analysiert, die in der EU möglicherweise nicht verfügbar sind, und daran arbeitet, Lösungen zu finden, um diese Funktionen so schnell wie möglich bereitzustellen.“ Auch Apple hat sich zum Thema geäußert und lässt verlauten:

„‚Wir mussten bereits die Entscheidung treffen, die Veröffentlichung von Produkten und Funktionen zu verzögern, die wir diesen Monat für unsere EU-Kunden angekündigt hatten‘, erklärte Kyle Andeer, Vice President von Apple Legal, bei einem Workshop mit EU-Beamten und Entwicklern in Brüssel. Die Sicherheit der Nutzer könnte gefährdet sein, wenn das Unternehmen gezwungen wäre, sein Ökosystem für Wettbewerber zu öffnen, so Andeer.“

iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen aus der EU müssen bereits seit dem letzten Jahr damit leben, dass ihnen einige iOS-Funktionen vorenthalten bleiben. So war Apples eigene KI, Apple Intelligence, erst einige Monate nach der Einführung in den USA und weiteren Ländern auch in der EU nutzbar, und die iPhone-Synchronisierung, die zwar mit einem Icon auf dem Mac vertreten ist, lässt sich in der EU bis heute noch nicht verwenden.