Im Free-TV ist das Tennis-Turnier nicht zu sehen: Wer überträgt Wimbledon 2025?

Wimbledon ist das älteste und traditionsreichste Tennisturnier der Welt – und für viele auch das bedeutendste. Es wird jedes Jahr im Londoner Stadtteil Wimbledon auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club ausgetragen. Das Turnier gehört zu den vier Grand-Slam-Turnieren, neben den Australian Open, den French Open und den US Open, und gilt damit als eines der wichtigsten Ereignisse im internationalen Tennissport.

Wer zeigt Wimbledon 2025?

Vom 30. Juni bis zum 13. Juli findet Wimbledon 2025 statt und es gibt nur eine einzige Anlaufstelle, um das Tennis-Turnier live im Stream miterleben zu können: Amazon Prime Video. Amazon hat auch für das Turnier in diesem Jahr die exklusiven Rechte erworben. Mit einer kostenpflichtigen Prime-Mitgliedschaft könnt ihr alle Partien sehen.

Läuft Wimbledon 2025 im Free-TV?

Nein. Da Amazon alle Rechte erworben hat, zeigt kein Free-TV-Anbieter das Turnier kostenfrei.

Wimbledon 2025 kostenlos streamen

Ja, das ist möglich. Ihr könnt Prime Video nämlich 30 Tage kostenlos ausprobieren, was sich aktuell sogar doppelt lohnt. Denn schon in der nächsten Woche startet der große Shopping-Marathon „Prime Day„. Es werden wieder große Rabatte und tolle Preise erwartet.

Wenn ihr Prime noch nicht ausprobiert habt, könnt ihr euch die Vorteile 30 Tage lang kostenlos sichern. Danach kostet Prime 8,99 Euro pro Monat oder 89,99 Euro pro Jahr. Hier könnt ihr einsehen, welche weiteren Vorteile Prime mit sich bringt.

Auf welchen Geräten läuft Prime Video?

Prime Video steht auf zahlreichen Endgeräten zur Verfügung. „Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac“, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.

Warum ist Wimbledon so besonders?

Tradition : Wimbledon wird bereits seit 1877 gespielt und hat sich seine klassischen Elemente bewahrt – darunter der Rasenbelag, weiße Kleidung und das weltbekannte Erdbeeressen mit Sahne. Diese Traditionen verleihen dem Turnier einen ganz eigenen, respektvollen Charakter.

: Wimbledon wird bereits seit 1877 gespielt und hat sich seine klassischen Elemente bewahrt – darunter der Rasenbelag, weiße Kleidung und das weltbekannte Erdbeeressen mit Sahne. Diese Traditionen verleihen dem Turnier einen ganz eigenen, respektvollen Charakter. Rasenplatz : Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf echtem Rasen gespielt wird, dem ursprünglichsten Untergrund im Tennis. Das macht das Spiel schneller und stellt besondere Anforderungen an Technik und Reaktionsvermögen der Spieler und Spielerinnen.

: Wimbledon ist das einzige Grand-Slam-Turnier, das auf echtem Rasen gespielt wird, dem ursprünglichsten Untergrund im Tennis. Das macht das Spiel schneller und stellt besondere Anforderungen an Technik und Reaktionsvermögen der Spieler und Spielerinnen. Prestige : Ein Sieg in Wimbledon gilt als höchste Auszeichnung im Tennis. Viele der größten Spielerinnen und Spieler der Geschichte, von Roger Federer über Serena Williams bis hin zu Novak Djokovic, verbinden ihre Karrierehöhepunkte mit diesem Turnier.

: Ein Sieg in Wimbledon gilt als höchste Auszeichnung im Tennis. Viele der größten Spielerinnen und Spieler der Geschichte, von Roger Federer über Serena Williams bis hin zu Novak Djokovic, verbinden ihre Karrierehöhepunkte mit diesem Turnier. Weltweite Aufmerksamkeit : Wimbledon ist nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch medial ein Großereignis. Millionen von Menschen verfolgen die Spiele weltweit.

: Wimbledon ist nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch medial ein Großereignis. Millionen von Menschen verfolgen die Spiele weltweit. Royal Box & Prominenz: Auch das Publikum unterstreicht die Bedeutung des Turniers: Mitglieder des britischen Königshauses, Stars aus Film und Musik sowie Politiker aus aller Welt gehören regelmäßig zu den Zuschauern.

Kurz gesagt: Wimbledon steht für Tennis auf höchstem Niveau, gepaart mit britischer Eleganz und jahrhundertealter Geschichte. Wer hier gewinnt, schreibt ein Stück Sportgeschichte.