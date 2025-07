Tribit StormBox Blast 2 im Test: 200 Watt-Party-Lautsprecher mit integrierter Karaoke-Funktion

In den vergangenen Monaten haben wir euch bereits zwei Bluetooth-Lautsprecher des US-amerikanischen Unternehmens Tribit vorgestellt, die Tribit StormBox 2 und die Tribit StormBox Lava. Neben den beiden Modellen der StormBox-Reihe hat Tribit auch die nochmals deutlich leistungsfähigere und größere StormBox Blast 2 im eigenen Portfolio.

TRIBIT StormBox Blast 2 Bluetooth Lautsprecher, 200W tragbarer Lautsprecher mit... Günstigster Bluetooth-Boom-Box-Party-Lautsprecher für 2025 - CNET

Explosive 200W Leistung: Mit einem 80-W-Subwoofer mit Diamant-Verstärkungsrippen, zwei 45W-Mitteltönern und zwei 15-W-Hochtönern liefert dieser...

Selbige konnte ich nun für einen kleinen Testbericht ausprobieren und möchte euch daher meine ersten eigenen Eindrücke mitteilen. Zunächst die harten Fakten: Die StormBox Blast 2 ist wenig überraschend der Nachfolger der Tribit StormBox Blast, und kommt mit einer satten Audioleistung von 200 Watt inklusive eines Subwoofers daher. Das Modell will als Party-Lautsprecher agieren, kommt mit einer bis zu 30-stündigen Akkulaufzeit daher, setzt auf Bluetooth 5.4 und ist nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Zur klanglichen Ausstattung berichtet der Hersteller:

„Mit einem 80W-Subwoofer mit Diamantverstärkungsrippen, zwei 45W-Mitteltönern und zwei 15W-Seidenkalotten-Hochtönern liefert die StormBox Blast 2 präzise Beats und Töne. Ihr 2.1-Kanal-Design, das von zwei fortschrittlichen TI-Verstärkern angetrieben wird, sorgt für einen ausgewogenen und dynamischen Klang, während zwei große Passivradiatoren den Bass für eine tiefere Resonanz verstärken.“

Ein weiteres besonderes Merkmal des Lautsprechers ist eine eingebaute Karaoke-Funktion: Dazu gibt es auf der Rückseite zwei 6,35 mm-Mikrofon-Eingänge mit einstellbaren Hall-Effekten sowie zusätzliche Unterstützung für kabelgebundene als auch kabellose Mikrofone. Ebenso einstellen lässt sich die Lautstärke, so dass der Mix zwischen Musik und eigenem Gesang perfekt justiert werden kann.

Für weitere Party-Vibes sorgt beim StormBox Blast 2 ein integriertes Partylicht: Zwischen den Lautsprechermodulen und an beiden Rändern des Geräts sind LED-Lichter verbaut, die nicht nur im Takt der Musik aufleuchten, sondern auch mit einem eigenen Button am Lautsprecher verändert, sowie über die kostenlose Tribit-App weiter individualisiert werden können.

Mit über 7 Kilogramm Gewicht kein Lautsprecher für unterwegs

Im Lieferumfang der StormBox Blast 2 enthalten ist neben dem Lautsprecher selbst auch ein AC-Ladekabel sowie eine kleine Bedienungsanleitung in Papierform. Aufgrund der knapp 80 Wh großen Akkus ist ein Aufladen über USB-C zwar möglich, dauert aber dann rund 12 Stunden. Mit dem mitgelieferten AC-Ladekabel und direktem Einstecken in die Steckdose dauert der Ladevorgang nur rund fünf Stunden. Ein zusätzlich vorhandener USB-A-Anschluss ermöglicht es, Geräte wie Smartphones während des Betriebs aufzuladen, wenn der Akkustand des Lautsprechers über 20 Prozent beträgt.

Mit Maßen von 47,6 x 19,3 x 25,9 cm und einem Gesamtgewicht von 7,15 Kilogramm ist der StormBox Blast 2 definitiv kein tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mehr, der in jeder Tasche Platz findet, sondern eignet sich eher zur stationären Nutzung bei Parties oder bei Veranstaltungen. Glücklicherweise verfügt das Gerät werksseitig über einen sehr stabilen Tragegriff, der zudem noch leicht geriffelt ist und daher rutschfest in der Hand liegt.

Bei der ersten Nutzung ist der Lautsprecher bereits von Werk aus vorgeladen, aber es empfiehlt sich wie immer, das Gerät vor der ersten richtigen Verwendung ganz aufzuladen. Die Verbindung per Bluetooth ist dank eines dezidierten Buttons auf der Oberseite binnen weniger Sekunden erledigt, und schon kann es mit der Musikwiedergabe losgehen. Der StormBox Blast 2 liefert dann auch gleich die eindrucksvoll wirkenden, zur Musik pulsierenden Lichteffekte, die sich in Farbe, Muster und Intensität noch weiter anpassen lassen.

Beleuchtete Tasten und raumfüllender X-3D-Soundeffekt

Auch hinsichtlich der Bedienung gibt es keine Probleme beim StormBox Blast 2: Alle wichtigen Steuerungselemente befinden sich auf der Oberseite des Lautsprechers, darunter auch Buttons für die Musikwiedergabe, für die Lautstärke, zum Pausieren, für die Bluetooth-Verbindung, den Akkustatus in vier Stufen, das Zuschalten der XBass-Funktion, die Lichtsteuerung und mehr. Zudem sind die Tasten bei eingeschaltetem Lautsprecher auch beleuchtet, so dass eine Steuerung auch in dunklen Umgebungen kein Problem darstellt.

Tribit bewirbt im Hinblick auf den Klang bei der StormBox Blast 2 auch explizit einen sogenannten X-3D Soundeffekt, der die Musikwiedergabe „in ein virtuelles Konzert-Spektakel“ verwandeln soll. „Dank des innovativen X-3D-Algorithmus von TRIBIT werden Sie von einem beeindruckenden Klang umgeben, der Ihren Zusammenkünften zusätzliche Spannung und Freude verleiht und jeden Moment noch unterhaltsamer und unvergesslicher macht“, berichtet der Hersteller dazu. Die X-3D-Funktion soll für einen umfassenden Rundum- und Raumklang sorgen, der ein echtes Konzertgefühl aufkommen lassen soll.

Damit wären wir auch schon beim Klang des Tribit StormBox Blast 2-Lautsprechers angelangt: Mit seinen 200 Watt Leistung kann der große Bluetooth-Lautsprecher auf jeden Fall eine Garten-, Partyraum- oder WG-Party beschallen. Für größere Veranstaltungsorte wie Turn- oder Festhallen reicht auch ein solches Gerät nicht aus, aber das dürfte jeder Person klar sein, die ein Modell wie dieses kaufen. Für noch mehr Leistung lassen sich aber auch zwei StormBox Blast 2-Speaker über eine TWS-Funktion zusammenschließen und entweder in einem Stereo- oder Party-Modus verwenden. Im Stereo-Modus teilen sich zwei Lautsprecher den Ton auf, wobei einer den linken Kanal und der andere den rechten Kanal wiedergibt. Im Party-Modus geben beide Lautsprecher gleichzeitig denselben Ton wieder, um ein volleres Klangerlebnis zu erzielen.

Voller Klang begeistert bei Musikwiedergabe

Klanglich spielt der StormBox Blast 2 auf jeden Fall ganz weit vorne mit. Sehr kräftige, warme Bässe, die über die XBass-Funktion noch intensiviert werden können, gleichzeitig aber auch sehr gut auszumachende und klare Höhen, sowie ausgeglichene Mitten sorgen für ein tolles Sounderlebnis – und das bei vielen musikalischen Genres, darunter Elektro, Jazz, Rock, Wave, Singer-Songwriter und Klassik. Je nach Genre kann es den Klang verbessern, wenn man die in der Tribit-App vorhandenen Equalizer-Presets durchprobiert und auch die XBass-Funktion gelegentlich ausschaltet.

Im Hinblick auf die Akkulaufzeit sollte man wissen, dass die vollen 30 Stunden, die der Hersteller angibt, nur dann erreicht werden, wenn man die XBass-Funktion ausschaltet, die Lichteffekte deaktiviert und den Lautsprecher bei 50 Prozent der maximalen Lautstärke betreibt. Ich habe den Speaker bei rund 60 Prozent der Lautstärke inklusive Lichteffekte betrieben und merkte nach rund 30 Minuten der Wiedergabe einen Punkt weniger auf der vierstufigen Anzeige auf der Oberseite des Geräts. In der Tribit-App war der Akkustand noch immer auf das Prozent genau gleich. Hier scheint es kleine Differenzen hinsichtlich eines akkuraten Akkustatus zu geben.

Derzeit kann der Tribit StormBox Blast 2 zu einem Preis von 239,99 Euro bei Amazon bestellt werden. Sonst wird der Standardpreis von 299,99 Euro fällig, so dass der derzeitige Preis einem 20-prozentigen Rabatt entspricht. Auf der Produktseite von Tribit gibt es weitere Informationen zum Lautsprecher, dort ist das Modell allerdings gerade ausverkauft. Ein abschließendes YouTube-Video zeigt euch den StormBox Blast 2 in bewegten Bildern.