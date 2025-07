Honor Magic V5: Das „weltweit dünnste“ Foldable vorgestellt

Erst kürzlich haben wir Smartphone-technisch ein wenig über den Apple-Tellerrand geschaut und von der Neuerscheinung des Nothing Phone (3) berichtet. Nun meldet sich mit Honor ein weiterer Hersteller, der ein neues Flaggschiff-Smartphone auf den Weg gebracht hat: Vorerst in China, bald aber auch international verfügbar, ist das Honor Magic V5 ein klassisches Foldable, das vom Unternehmen aber als das „weltweit dünnste“ seiner Art bezeichnet wird.

Die Charakteristik des „weltweit dünnsten“ Foldable gilt allerdings nur, wenn man das erhöhte Kameramodul des Honor Magic V5 ignoriert und sich zudem nur auf die weiße Variante der Neuerscheinung konzentriert. Mit einer Dicke von nur 8,8 mm im zusammengeklappten Zustand ist das Magic V5 nichtsdestotrotz beeindruckend dünn geraten und schlägt auch das einen Millimeter dickere Oppo Find N5. Für das dünnere Gefühl sorgt zudem auch eine leichte Wölbung des Magic V5, das allerdings lediglich in der weißen Variante („Ivory White“): Die weiteren Farbvarianten sind aufgrund ihrer Beschichtung und verwendeten Materials mit etwas mehr als 9 mm etwas dicker.

Im Bereich der Leistungsdaten kann das Honor Magic V5 allerdings wieder deutlich punkten: Zum Einsatz kommt neben einem Qualcomm Snapdragon 8 Elite auch bis zu 16 GB RAM und ein 6.100 mAh Silizium-Kohlenstoff-Akku (nur im 1TB-Modell). Beide Bildschirme setzen auf 120 Hz-LTPO-OLED-Panel, zudem ist kabelloses Laden und die Schutzklasse IP58 (Staubschutz) sowie IP59 (Wasserfestigkeit) mit an Bord.

Das Honor Magic V5 ist darüber mit dem Honor AI Falcon-Kamerasystem ausgestattet und bietet ein professionelles Fotoerlebnis. Die Konfiguration umfasst ein 64-MP-Periskop-Teleobjektiv, eine 50-MP-Weitwinkelkamera und eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera. „Durch die Kombination leistungsstarker Optik mit fortschrittlicher KI-Bildverarbeitung können Nutzer in jeder Situation und bei jedem Zoomfaktor lebendige, detailreiche Fotos und Videos aufnehmen“, heißt es von Honor.

Eine intelligentere Benutzererfahrung mit MagicOS 9.0.1

Honor setzt auch weiterhin auf die Ära der Autopilot-KI. MagicOS 9.0.1, das Betriebssystem des Honor Magic V5, unterstützt auch den KI-Agenten YOYO von Honor. Er hilft Nutzern, alltägliche Aufgaben mit einfachen Befehlen zu erledigen, darunter die Erstellung von PPT-Präsentationen, Programmieren, Suchen, Dateifreigabe, Taxibuchung, Live-Kamera-Zugriff, Bildschirmfreigabe und vieles mehr.

Das Honor Magic V5 wird in verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein, darunter Ivory White, Schwarz, Dawn Gold und Rotbraun. Ab dem 2. Juli kann das Honor Magic V5 in China ab 8.999 Yuan (ca. 1.101 Euro) vorbestellt werden. Das Gerät wird noch in diesem Jahr auch auf den internationalen Märkten erhältlich sein, weitere Infos gibt es auf der Produktseite der Neuerscheinung.

Fotos: Honor.