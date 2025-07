NewsNinja: Kostenloser RSS-Reader in Version 2.0 jetzt auch mit Reddit-Support

Im deutschen App Store gibt es jede Menge Anwendungen zum Thema News- und RSS-Reader. Wer gerne Nachrichten aus verschiedenen Quellen an einem Ort versammelt wissen will, ist mit dieser App-Kategorie genau richtig.

Mit NewsNinja gibt es seit rund einem Jahr eine App dieser Gattung, die sich kostenlos und werbefrei nutzen lässt, und als Extra-Feature eine KI-Anbindung aufweist. Mit dieser Option lassen sich unter anderem längere Artikel schnell zusammenfassen und Inhalte übersetzen. NewsNinja (App Store-Link) steht als App für iPhones, iPads, Macs und Vision Pro als Gratis-Download bereit, und benötigt neben iOS/iPadOS 18.0, macOS 15.0 oder visionOS 2.0 oder neuer auch rund 26 MB an freiem Speicherplatz. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Wer die KI-Unterstützung nutzen möchte, zahlt pro Monat 0,99 Euro, in einem reduzierten Angebot derzeit 6,99 Euro statt sonstiger 8,99 Euro/Jahr, oder auch per Einmalkauf 17,99 Euro. Das KI-Abonnement ist rein optional und beeinträchtigt die Nutzung der App nicht, sondern dient zur Finanzierung der Anwendung.

NewsNinja bietet auf allen unterstützten Apple-Geräten die üblichen Features, die man von einem RSS-Reader erwartet, an. Dazu gehören unter anderem eine Einteilung der abonnierten Feeds in eigene Kategorien, eine Suche nach populären Inhalten oder das Hinzufügen eigener Feeds, ein ablenkungsfreier Lesemodus für ein einfaches Leseerlebnis mit Optionen zum Anpassen von Schriftart, Schriftgröße und Themen, das Ausblenden von unerwünschten Schlüsselwörtern, eine Auswahl an verschiedenen Artikel-Readern, Möglichkeiten zum Teilen von Artikeln, das Markieren von Favoriten-Artikeln und ein Import von OPML-Dateien.

Neues Interface für einfachere Feed-Verwaltung

Mit dem nun vorliegenden Update auf Version 2.0 von NewsNinja hat das Entwicklerteam von Timelabs der eigenen Newsreader-App einen ganz neuen Anstrich verpasst und eine spannende neue Funktion hinzugefügt. Ab sofort unterstützt NewsNinja nämlich auch Subreddits von der Reddit-Plattform, deren Beiträge sich in den Nachrichten-Feed einbinden lassen – inklusive der bisher vorhandenen Kommentare für den Beitrag, die sich per KI auch optional zusammenfassen lassen.

Darüber hinaus gibt es in Version 2.0 auch ein ganz neues Interface, um das Verwalten und Durchsuchen von Feeds noch einfacher zu gestalten, sowie einen Entdecken-Bereich, in dem sich Feeds nach Kategorien finden oder eigene Feeds importieren lassen. NewsNinja in Version 2.0 unterstützt nun auch eine Übersetzung von Artikeln in eine bevorzugte Sprache und bietet darüber hinaus auch weitere kleine Verbesserungen und Bugfixes unter der Haube. Das Update kann, ebenso wie die App selbst, kostenlos aus dem deutschen App Store geladen werden. Weitere Infos zu NewsNinja gibt es auch auf der offiziellen Website des Entwicklerteams.