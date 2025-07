Zwei smarte Stehlampen von Govee für nur 82 Euro

Smarte Beleuchtung kommt selten allein. Passender könnte das Motto bei tink.de nicht sein, denn dort ist jetzt der Summer Sale mit bis zu 60 Prozent Rabatt und Marken wie Philips Hue, Eufy oder Govee gestartet. Letztgenannter liefert eines der Highlights der Aktion, nämlich die Govee RGBICW Smart Corner Floor Lamp im Doppelpack.

Die 136 Zentimeter hohe Stehlampe kostet bei Amazon derzeit 67,49 Euro. Bei tink.de bekommt ihr das Doppelpack für nur 82,36 Euro (zum Shop), wenn ihr den Gutscheincode Govee20 verwendet. Das entspricht einem Stückpreis von 41,18 Euro, was mit Abstand der beste Preis im Netz ist.

Die Govee RGBICW Smart Corner Floor Lamp muss von euch selbst zusammengebaut werden, anders ist das bei diesem Preis aber wohl auch nicht machbar. Das ist nur eine Sache von wenigen Minuten, Schrauben und Werkzeug liegen bei. Am Ende wird dann noch der Leuchtstreifen eingesetzt und schon kann es losgehen.

Govee RGBICW Smart Corner Floor Lamp leuchtet bis zu 1.000 Lumen hell

Die Stehlampe hat eine Helligkeit von bis zu 1.000 Lumen und kann verschiedene Farben anzeigen. Im besten Fall stellt ihr sie vor einer Wand auf, um diese dann mit einem Farbverlauf anzustrahlen. Das sieht definitiv klasse aus.

Nicht ganz so klasse ist die Govee-App, die einfach nicht so einfach und rund zu bedienen ist, wie beispielsweise die Anwendung des Marktführers Philips Hue. Ihr findet in der App zahlreiche Szenen und Animationen, könnt einen Musik-Sync nutzen oder auch eigene Farbeinstellungen wählen.

Die Verbindung zu eurem Smart Home und der Govee-App wird übrigens über Bluetooth und WLAN hergestellt. Verwendet ihr letzteres, kann die Govee-Stehlampe auch mit Amazon Alexa oder Google Home genutzt werden. Auch Home Assistant wird mittlerweile unterstützt, nur auf Matter und Apple Home muss man bei diesem Modell verzichten.