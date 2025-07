Die drei neuen Matter-Stehlampen von Govee sind schon jetzt im Angebot

Erst vor einer Woche gestartet, könnt ihr schon jetzt die neuen Govee Stehlampen mit Matter im Angebot kaufen. Da ich alle drei Lampen schon ausprobiert habe, kann ich abermals eine Empfehlung aussprechen, da sie hochwertig verarbeitet sind und wirklich schöne Lichteffekte erzeugen. Klickt euch gerne noch einmal in mein Video-Review.

Govee Tree Lamp

Die Tree-Lamp verfügt über drei Spots, die man individuell einstellen kann. Sowohl im Winkel als auch in der Farbe. Mit 1.500 Lumen sind die Spots ziemlich hell und können auch als Leselampe genutzt werden. Die Farbübergänge sehen super aus und die Govee Home App lässt sich insgesamt gut bedienen. Das Erstellen von eigenen Szenen ist aber weiterhin ein Krampf, dafür stehen aber ausreichend Vorlagen bereit, damit man gar nicht selbst Hand anlegen muss.

Die Govee Tree Lamp ist für 169,99 Euro gestartet und lässt sich am Prime Day für nur 127,49 Euro kaufen.

Govee 3-Flammen LED Stehlampe, RGBWW Fokus-Verstellbar Stehleuchte, 1500lm, Matter... Flexible Dreifach-Lampensteuerung: Diese Govee LED Stehlampe verfügt über drei unabhängig voneinander einstellbare Lampen. Entworfen mit Armen, die...

LuminBlend-Technologie von Govee: Diese LED Stehleuchte in Baumform kombiniert Premium-LEDs, intelligente Chips und Algorithmen für 16 Millionen...

Govee Uplighter Floor Lamp

Die Govee Uplighter Floor Lamp erzeugt einen besonders coolen Effekt, der an der Wand und Decke was her macht. Die Wellenformen und die passenden Effekte sorgen für ein tolles Ambientelicht, das auch im Kinderzimmer gut ankommen wird. Darüber hinaus kann die Lampe nach unten hin weiß leuchten und bietet zudem einen bunten Leuchtring an. Alle Leuchtzonen lassen sich per App individuell steuern.

Am Prime Day könnt ihr die Govee Uplighter Floor Lamp für nur 139,99 Euro statt 189,99 Euro kaufen.

Govee Deckenfluter Stehlampe Wellenbeleuchtung RGBICWW, Dreizonenbeleuchtung... Unabhängige Dreizonenbeleuchtung: Govee Deckenfluter Stehlampe zwischen Dreizonenlicht: oberes Umgebungslicht, geeignet für Yoga, vor dem...

Dynamische Wellenbeleuchtung : Govee Deckenfluter Stehlampe 330° drehbare Lampenkopf erzeugt anpassbare Wasserwelleneffekte für Decken....

Govee Deckenfluter

Die dritte Lampe fungiert nur als Ambientelicht, wobei es hier gleich drei Leuchtzonen gibt, die unterschiedlich leuchten können. Die Farbwiedergabe ist schön und die Ausleuchtung toll. Die eigentliche Lampe lässt sich drehen und neigen, um so die Wand oder die Decke anstrahlen zu können. Auch hier gilt: Per App stehen zahlreiche Vorlagen bereit und ihr könnt die Zonen einzeln ansteuern.

Der Prime Day Preis beträgt jetzt 104,99 Euro statt 139,99 Euro.