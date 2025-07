iOS 26 Beta 3: Das sind alle kleinen Neuerungen

Apple hat die dritte Vorabversion von iOS 26 für Entwickler und Entwicklerinnen zum Download bestellt, wobei die Änderungen diesmal eher klein ausfallen. Es gibt Optimierungen am Liquid Glass-Design und kleinere Anpassungen.

Transparenz in iOS 26

Für eine bessere Bedienbarkeit hat Apple die Tranzspranz der Menüleiste in Apps wie Apple Music, Podcasts oder App Store reduziert. Das Design ist undurchsichtiger, um Schaltflächen besser lesbar zu machen.

Neue Farben für das Standard-Wallpaper

Apple hat in der dritten Beta-Version das Standard-Wallpaper in weiteren Farbvarianten verfügbar gemacht. Als neue Farben stehen „Halo“, „Dusk“, „Sky“ und „Shadow“ zur Auswahl bereit. Es gibt drei verschiedene Blautöne und eine Version mit Violetttönen. Die Hintergrundbilder weisen im Dunkelmodus deutlichere Farbunterschiede auf.

Kontrollzentrum leicht optimiert

Damit die Schalter im Kontrollzentrum besser zum hellen Layout passen, sind die blauen und grünen Farben für WLAN, Bluetooth, AirDrop und Mobilfunk nun heller.

Karten mit Nebelwarnungen

Hierzulande wohl nicht verfügbar, aber Apple hat in der eigenen Karten-App ab sofort Nebelwarnungen integriert.

Safari

Apples Safari-Browser hat in iOS 26 Beta 3 nur marginale Änderungen erhalten, da die Ordner-Oberfläche geringfügig überarbeitet wurde.

Fehlerbehebungen

Apple gibt an, ein Problem behoben zu haben, das dazu führen konnte, dass iPads, die an externe Bildschirme angeschlossen waren, während aktiver Videoanrufe in den Ruhemodus wechselten.

(Quelle/Screenschots: MacRumors)