Sennheiser Momentum 4: Limited Edition zum 80. Geburtstag

Der deutsche Audio-Equipment-Hersteller Sennheiser feiert dieses Jahr seinen 80. Geburtstag. Zur Feier des Tages hat das Unternehmen heute eine Limited Edition seiner Momentum-4-Over-Ear-Kopfhörer angekündigt. Diese wurden vom deutschen Graffiti-Künstler Bond Truluv gestalterisch neu aufgelegt. Ab sofort könnt ihr die Limited Edition für 299,00 Euro bei Sennheiser bestellen oder über ausgewählte Händler beziehen.

Bond Truluvs Design der Momentum 4 zeichnet sich durch seinen „throwie“-Tag an der linken Hörmuschel und abstrakte Audiowellenformen auf der rechten Hörmuschel aus. Gelbe Akzente am ganzen Kopfhörer sollen an die Sennheiser HD 414 erinnern, die damals mit gelben Ohrpolstern ausgeliefert wurden.

Bond Truluv sagt über sein Design:

„Ich wollte, dass sich die Kopfhörer wie Klang in Bewegung anfühlen – fließend, roh und aufregend. So gut wie alle meine charakteristischen Stile führen zu einer bestimmten Art von Musik oder sogar zu einem bestimmten Song.“

Technisch ist der Speical-Ediation-Momentum baugleich zur bereits veröffentlichten 4er-Version. Er verfügt somit unter anderem über eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Stunden, ein 42-mm-Schallwandler-System, vier digitale Beamforming-Mikrofrone zum Telefonieren und eine ANC-Funktion für störungsfreien Musikgenuss.

Freddy hat den Momentum 4 vor drei Jahren für euch getestet. Seinen Testbericht lest ihr hier:

Ab sofort erhältlich

​Die Momentum 4 Wireless Limited-Edition könnt ihr ab sofort für 299,00 Euro auf sennheiser-hearing.com bestellen oder über ausgewählte Händler beziehen.