Zendure startet intelligenten Lüfter für Temperaturprobleme

Mit SolarFlow 2400 AC und SolarFlow 800 Pro hat Zendure seit einigen Wochen zwei neue Produkte am Start, für die es jetzt ein neues Zubehör gibt: Einen intelligenten Ventilator für 69 Euro. Was es genau damit auf sich hat, das verraten wir euch in diesem Artikel.

„Der auf dem Wechselrichter montierte Ventilator schaltet sich automatisch ein und aus und passt seine Geschwindigkeit in Echtzeit an die Systemtemperatur an“, heißt es in der Produktbeschreibung von Zendure. „Diese intelligente Regelung verhindert Überhitzung des Wechselrichters und der Batterien, gewährleistet optimale Leistung und reduziert Energieverluste.“

Das ist schon sehr interessant, denn immerhin heißt es auf der Produktseite des Balkonkraftwerk-Speichers: „Der SolarFlow 800 Pro nutzt ein spezielles ‚gestreiftes Gehäuse‘-Design, das eine schnelle und effiziente Wärmeableitung ermöglicht.“ Was ist denn nun Phase?

Unsere Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass der SolarFlow 800 Pro durchaus zum Überhitzen neigt, wenn er mit vier Solar-Modulen ausgestattet in der prallen Sonne steht. Schon bei Außentemperaturen von 23 bis 24 Grad schaltete sich unser Testgerät zeitweise ab, um abzukühlen.

Auch andere Hersteller leiden unter direkter Sonneneinstrahlung

Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Ihr könnt selbst für eine Verschattung sorgen, etwa durch eine passende Platzierung oder durch eine Abdeckung. Das hat bei uns prima funktioniert, auch an den sehr heißen Tagen in der vergangenen Woche wurde das System nicht wärmer als 45 Grad. Sollte eine Verschattung überhaupt nicht möglich sein, könnt ihr stattdessen auch zum neuen Ventilator greifen. Einmal angeschlossen und per Kabel mit dem SolarFlow 800 Pro verbunden, soll der Ventilator automatisch funktionieren, so dass kein manuelles Eingreifen mehr erforderlich ist. Der zusätzliche Stromverbrauch ist mit maximal 4,8 Watt zu vernachlässigen.

Das prinzipielle Problem mit zu großer Hitze bei voller Sonneneinstrahlung haben übrigens auch andere Anbieter wie EcoFlow oder Anker. Daher bleibt es bei unserer Empfehlung für den SolarFlow 800 Pro von Zendure, der bei uns im Praxis-Einsatz seit rund eineinhalb Monaten zuverlässige Dienste verrichtet. Aktuell bekommt ihr das Bundle mit einer Zusatzbatterie und dem Ace 1500 ja für starke 1.286 Euro, wenn ihr den Gutscheincode D698TKQE verwendet.