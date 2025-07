Zendure SolarFlow 800 Pro mit Zusatz-Akku für nur 1.286 Euro

Der Prime Day wirft seine Schatten voraus. Möglichst ohne Schatten solltet ihr den Zendure SolarFlow 800 Pro betreiben. Im Bundle mit einem AB2000X Zusatz-Akku und einer Gesamtkapazität von 3,84 Kilowattstunden bekommt ihr den Balkonkraftwerk-Speicher derzeit bei Amazon für 1.398 Euro. Mit dem Gutscheincode D698TKQE bekommt ihr noch einmal 8 Prozent Rabatt, so dass ihr bei einem Gesamtpreis von 1.286,16 Euro (Amazon-Link) landet.

Zunächst einmal habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Ihr bekommt den Zendure Ace 1500 geschenkt dazu. Mit diesem kleinen Modul könnt ihr den Zusatz-Speicher in eine echte Powerstation mit AC-Anschlüssen und mehr verwandeln, die auch mal mit zum Camping nehmen könnt. Und falls ihr mit dem Ace 1500 so rein gar nichts anfangen könnt, verkauft ihr das Geschenk einfach bei Kleinanzeigen. Die schlechte Nachricht: Die Lieferzeit wird mit vier bis fünf Wochen angegeben.

So gut funktioniert Zendure SolarFlow 800 Pro in der Praxis

Genau das jetzt im Angebot erhältliche System läuft bei meinem Nachbarn mit vier Solarmodulen auf dem Flachdach. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, das Balkonkraftwerk-System wünscht sich eher ein schattiges Plätzchen, lief es im Juni so richtig rund.

Laut Aufzeichnung in der Zendure-App konnten in Verbindung mit einem Shelly Smart Meter 229 Kilowattstunden eigener Solarstrom im Wert von knapp 70 Euro selbst verwendet werden. Darüber hinaus wurden im 4-Personen-Haushalt noch 219 Kilowattstunden Strom aus dem Netz bezogen. Da muss ich meine Nachbarn doch glatt wieder tadeln, sie haben über 100 Kilowattstunden mehr verbraucht als wir. Aber sie haben eben auch mehr als die Hälfte des Stroms selbst produziert.

Was ich bei Zendure mittlerweile sehr gelungen finde, das ist die optische Aufmachung der App. Bei den vorherigen Systemen war das ja wirklich ziemlich gruselig. Beim Zendure SolarFlow 800 Pro kommt eine Haus-Grafik zum Einsatz, bei der man auf den ersten Blick erkennen kann, wie der Stromfluss ist und wie viel Energie gerade erzeugt und verbraucht wird. Das sieht prima aus.

Auch Details wie die Ersparnisse oder die Statistiken der letzten Tage, Wochen und Monate lassen sich jetzt sehr einfach und intuitiv ablesen. Hier hat Zendure definitiv einen großen Schritt nach vorne gemacht.

Im direkten Vergleich mit dem Vorgänger, dem Hyper 2000, punktet der Zendure SolarFlow 800 Pro mit vier statt nur zwei MPP-Trackern, was die Solar-Ausbeute gerade bei teilweiser Beschattung oder unterschiedlichen Ausrichtungen erheblich steigert. Mit den vier nach Osten und Westen ausgerichteten Modulen konnten wir an guten Tagen weit über 10 Kilowattstunden Strom erzeugen, wobei das System bei vollen Akkus automatisch auf den aktuellen Bedarf herunter regelt. Theoretisch wäre hier also noch mehr drin.

Der Preis im Vergleich zur Konkurrenz

Abschließend möchte ich noch schnell einen kleinen Preisvergleich starten – wobei der geschenkte Ave 1500 dabei keine Rolle spielt. Für den Zendure SolarFlow 800 Pro zahlt ihr derzeit 1.286 Euro, das sind 335 Euro pro Kilowattstunde. Aber wie sieht es bei der Konkurrenz aus, die ja absolut vergleichbare Systeme anbietet?

Für die Anker Solix Solarbank 2 Pro mit Zusatzakku bezahlt man 1197 Euro, was einem Preis von 374 Euro pro Kilowattstunde entspricht. Für einen EcoFlow Stream Ultra inklusive Zusatz-Speicher zahlt man derzeit 1.599 Euro, hier sind es 416 Euro pro Kilowattstunde. Preislich ist Zendure also top und auch in der Praxis lief bei uns im Juni alles absolut rund.

Von mir aus Balkonkraftwerk-Enthusiast gibt es daher für dieses Angebot einen Daumen nach oben, auch wenn die Lieferzeit nicht ganz optimal ist.