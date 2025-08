EcoFlow Stream Ultra X: Smarter Balkonkraftwerk-Speicher startet für 1.299 Euro

Einige Monate nach der Einführung der EcoFlow Stream Serie erweitert der Hersteller sein Sortiment smarter Balkonkraftwerk-Speicher. Mit dem Stream Ultra X ist ab sofort ein neues Modell verfügbar, das vor allem mit seiner erhöhten Kapazität von 3,84 Kilowattstunden punkten möchte. Wir haben die wichtigsten Details für euch gesammelt.

Los geht es mit dem Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.499 Euro, zum Start wird das All-in-One-System für 1.299 Euro (Amazon-Link) angeboten. Pro Kilowattstunde beträgt der Systempreis demnach rund 338 Euro, was eine ziemlich gute Marke ist.

Interessant ist auch ein direkter Preisvergleich mit der bisherigen Lösung für knapp 4 Kilowattstunden EcoFlow-Speicher direkt an den Solarmodulen. Hier musste man Steam Ultra und AC Pro per Kabel miteinander kombinieren. Der aktuelle Bundle-Preis liegt bei 1.399 Euro.

Die Vorteile und Nachteile des EcoFlow Stream Ultra X

Im Vergleich zur Kombination aus Stream Ultra und AC Pro bietet der neue EcoFlow Stream Ultra X einen entscheidenden Vorteil: Den direkt integrierten Speicher. Die Verbindung der beiden einzelnen Komponenten erfolgt mit einem AC-Kabel, so dass es zu circa 20 Prozent Wandlungsverlust kam.

Bevorteilt war die bisherige kleine Lösung nur, wenn man Stream Ultra und AC Pro nicht direkt miteinander verbunden hat. AC Pro kann irgendwo im Haus an eine Steckdose gesteckt werden und bietet dann nicht nur die Möglichkeit, wieder bis zu 800 Watt zurück in das Hausnetz zu speisen. Es können auch an die integrierte Steckdose angeschlossene Geräte direkt mit Storm versorgt werden, um die 800-Watt-Begrenzung zu umgehen.

Genau das ist aber auch in Kombination mit der neuen EcoFlow Stream Ultra X möglich. Das hat bei mir in der Praxis auch ziemlich gut und vor allem zuverlässig funktioniert, allerdings empfehle ich zwingend den Einsatz eines Smart Meter.

Das könnte EcoFlow noch besser machen

Aus meiner Sicht funktionieren die grundlegenden Sachen schon sehr gut. Ein paar kleine Details kann EcoFlow auf jeden Fall noch verbessern. Ich denke da zum Beispiel an die relativ helle LED-Beleuchtung. Das sieht zwar ziemlich cool aus, ist für manche aber vielleicht doch störend. Abgeschaltet oder gedimmt werden kann die Beleuchtung bisher leider nicht.

Wie genau sich der neue EcoFlow Stream Ultra X mit seinen vier Solar-Eingängen schlägt, das werden wir demnächst für euch herausfinden. Ein Testgerät ist bereits auf dem Weg, bis Ende des Monats werde ich euch hoffentlich mehr Details liefern können.

