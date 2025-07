Novoo AirTag-Karte mit 6 Jahren Akkulaufzeit kostet nur noch 11,71 Euro

Das Porte­mon­naie verliert oder vergisst man nur ungern, denn Personalausweis, Kreditkarten und Co. sind wichtige Dokumente, die man dann neu beantragen muss. Ehrliche Finder bringen den Geldbeutel mit Karten wieder zurück, doch nicht immer ist das Glück auf der eigenen Seite. Um den Standort des Porte­mon­naies nachverfolgen zu können, wenn es gestohlen oder vergessen wird, empfiehlt sich eine Wallet-Karte mit AirTag- und Wo ist?-Funktion. Und genau hier kommt die Novoo AirTag-Karte ins Spiel, die derzeit nur 11,71 Euro (Amazon-Link) statt ehemals 17,99 Euro kostet – aktiviert dazu den Coupon auf der Seite oder nutzt den Code B0F2FWK6RQ direkt im Warenkorb.

Rund um die eingebaute Batterie macht der bislang eher unbekannte Hersteller Novoo ziemlich spannende Versprechen. Während viele andere AirTag-Karten mit winzigen 100-mAh-Akkus auskommen, die nach zwei bis drei Jahren schlappmachen, soll in der Novoo-Karte ein Akku mit stolzen 540 mAh stecken. Das reicht laut Hersteller für bis zu sechs Jahre Laufzeit – ohne Aufladen oder Batteriewechsel.

Und ganz ehrlich: Das ist ein echter Komfortgewinn. Denn selbst bei den aufladbaren Kartenmodellen muss man etwa alle sechs Monate ans Kabel oder auf die Ladeschale. Klar, der Umweltaspekt spielt bei fest verbauten Batterien auch eine Rolle. Aber wenn man bedenkt, wie viele Einwegbatterien man in sechs Jahren sonst verbrauchen würde, sieht die Bilanz gar nicht mal so schlecht aus.

Ultradünn trotz XXL-Akku

Was ebenfalls überrascht: Trotz der großen Batterie bleibt die Novoo-Karte extrem schlank. Mit nur 1,6 Millimetern Dicke gehört sie zu den dünnsten Karten-Trackern überhaupt und ist damit perfekt für das Portemonnaie geeignet. Zusätzlich gibt es noch IP68-Wasserschutz obendrauf. Ob man seine Geldbörse tatsächlich mal im Pool versenkt, sei dahingestellt.

Support für Wo ist?

Natürlich ist die Karte vollständig in Apples „Wo ist?“-Netzwerk eingebunden und lässt sich bequem über iPhone, iPad oder Mac orten. Auf die präzise Ultrabreitband-Ortung muss man allerdings verzichten, was jedoch bei allen Drittanbieter-Trackern der Fall ist. Das bleibt weiterhin den originalen Apple AirTags vorbehalten. Die sind dafür aber auch deutlich dicker und passen meist nicht so elegant in ein normales Kartenfach.