Anker verteilt Software-Update für die Solix Solarbank

Mittlerweile gibt es etliche Balkonkraftwerk-Systeme mit Speicher. Aktuell habe ich die Anker Solix Solarbank 3 Pro im Einsatz und bin mehr als zufrieden. Alles läuft rund und so, wie es soll. Jetzt wird in der Anker-App ein Software-Update für die Solarbank angeboten. Was kann Version 1.0.0.24?

In der Update-Beschreibung berichtet Anker von einigen behobenen Fehlern sowie einer neuen Funktion, die wie folgt beschrieben wird: „Wenn das Gerät im Ruhemodus erkennt, dass Photovoltaikstrom in das Netz eingespeist wird, kann das System die Batterie wecken und aufladen.“

Was bedeutet dieses Verhalten in der Praxis? Wenn die Solarbank 3 Pro zum Beispiel in der Nacht bis zum eingestellten Grenzwert entladen wird, wechselt sie automatisch in den Ruhemodus. Nun wurde anscheinend das Aufwach-Verhalten verbessert, wenn sich am Morgen wieder die Sonne zeigt und Strom erzeugt wird. Sobald mehr Strom erzeugt wird, als das Haus verbraucht, wird die Batterie wieder aufgeweckt. So sollte es ja ohnehin sein.

Tatsächlich kann ich euch gar nicht sagen, ob es bei der Solarbank 3 Pro in der Vergangenheit anders war, denn seit ich das Ding mit drei Zusatzakkus angeschlossen habe, war es überhaupt nicht mehr komplett leer. Das wird sich hoffentlich auch in den kommenden Wochen noch nicht ändern.

Darüber hinaus wurde auch die Anker-App selbst aktualisiert und bietet in Version 3.10.0 die folgenden Neuerungen:

Unterstützt die Anzeige von Katastrophentypen und -ereignissen.

Unterstützt die Anmeldung eines einzelnen Kontos auf mehreren Geräten.

Was hat sich mit dem Solarbank-Update noch getan?

Hat sich darüber hinaus noch mehr getan? Ich habe dazu einen Blick in die Anker Solix Community auf Facebook geworfen. Einige Nutzer berichten davon, dass Probleme mit zuvor gedrosselten MPP-Trackern behoben wurden. Andere wiederum sind der Meinung, dass die Leistung bei Schwachlicht nach Installation des Updates zurückgegangen ist.

Ich würde es einfach mal diplomatisch ausdrücken: Sollte bei euch alles rund laufen, wartet ruhig mit der neuen Firmware noch ein bisschen. Solltet ihr aktuell von irgendwelchen Problemen geplagt sein, ladet euch die neue Version in den Geräteeinstellungen in der Anker-App.