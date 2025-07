Apples Formel-1-Film ab 11. August bei Prime Video

Als Rennsport-Fan wurde man in den letzten Jahren ja förmlich verwöhnt, was gute Filme anbelangt. Ich erinnere mich hier gerne an Le Mans 66 mit Matt Damon und Christian Bale oder Rush mit Daniel Brühl als Niki Lauda. Wenn auch ganz anders produziert, reiht sich „F1 Der Film“ definitiv in die Reihe dieser empfehlenswerten Motorsport-Filme ein.

Wenn ihr es nicht mehr schafft, den Film im Kino anzusehen, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten. Ab dem 11. August wird F1 mit Brad Pitt bei Amazon Prime Video zum Kauf erhältlich sein. Ein konkreter Preis für den Kauf wird bisher noch nicht genannt, zum Ausleihen wird der Film ohnehin erst später erhältlich sein.

Ebenfalls noch keine Informationen gibt es aus dem Apple-Lager. In der Apple TV App ist der Film weiteren mit „verfügbar ab einem späteren Datum“ markiert. Ob er dann zum Kauf angeboten wird oder Teil des kostenpflichtigen Abonnements Apple TV+ wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

F1-Film entwickelt sich zum Kassenschlager

Der von Apple produzierte Film hat weltweit bereits mehr als 500 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit erfolgreicher als „Superman“, der ebenfalls vor einigen Wochen im Kino gestartet ist.

Für Apple ist es der erfolgreichste Kinofilm überhaupt. F1 übertrifft den bisherigen Rekord von „Napoleon“, Ridley Scotts historischem Epos aus dem Jahr 2023, das weltweit 221 Millionen US-Dollar einspielte.