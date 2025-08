Castro: Beliebte Podcast-App jetzt für iPad und mit Sync

Die Podcast-Anwendung Castro (App Store-Link) begleitet uns schon seit einigen Jahren. 2013 haben wir die App folgendermaßen betitelt: „Elegante Podcast-App exklusiv für iOS 7“. Bereits 2018 wechselte man auf ein Abo-Modell für Premium-Funktionen, mehr als sieben Jahre später ist die App immer noch erhältlich.

Und es tut sich etwas. Man mag es kaum glauben, aber nach mehr als zwölf Jahren hat Castro endlich eine Anpassung für das iPad erhalten und sieht nun auch auf den großen Apple-Tablets prima aus. „Wir haben viel Zeit damit verbracht, Explore und verschiedene Rasteroberflächen zu optimieren, um den zusätzlichen Bildschirmplatz zu nutzen“, teilt Entwickler Dustin Bluck mit. „Ich wusste, dass die Unterstützung des iPad eine große Sache war, aber ich war überrascht, wie viel besser sich die App auf einem größeren Bildschirm anfühlte, als ich anfing, sie regelmäßig zu nutzen.“ Praktisch für alle, die ihre liebsten Podcasts auch auf dem iPad anhören möchten.

Castro bietet Sync zur Datenübertragung zwischen iPhone und iPad an

Passend zum iPad-Support führt Castro auch einen Sync ein, um Inhalte über mehrere Geräte hinweg zu synchronisieren. Der neue Sync ist allerdings eine Premium-Funktion, für die ein zusätzliches Abonnement notwendig ist. Das kostet derzeit 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro im Jahr.

Castro synchronisiert jetzt den Hörfortschritt, den Wiedergabeverlauf, den Status der Episoden, die Warteschlange, alle Ordner und Podcast-Einstellungen. Dabei hat jedes Gerät seine eigene Bibliothek und arbeitet auch unabhängig von der Cloud. Die Daten werden verschlüsselt auf den Servern des Anbieters abgelegt und durch den iCloud Schlüsselbund gesichert. Der Sync ist optional, ein einfacher iCloud-Backup steht weiterhin zur Verfügung.

Und die Entwicklung von Castro ist damit noch nicht zu Ende. Man hat bereits angekündigt, dass man in Zukunft auch einen Login in die Podcast-Bibliothek von anderen Geräten als nur iPhone und iPad ermöglichen will. Ich denke hier direkt an einer Web-Oberfläche, auf die man von überall aus zugreifen kann.