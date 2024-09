ARD Audiothek NEXT: Gemeinsame Audio-Plattform soll 41 Apps ersetzen

Die Audio-Inhalte, darunter Podcasts, Hörspiele und mehr, sollen zukünftig gebündelt in der neuen „ARD Audiothek NEXT“ angeboten werden. Derzeit gibt es mehr als 41 Apps, die von den unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten angeboten werden, darunter Radiowellen wie SWR3, 1Live, Bayern3, N-JOY, hr3 oder MDR JUMP.

Anke Mai, Vorsitzende der Audioprogrammkonferenz der ARD:

„Menschen lieben Audio, weil es Nähe schafft, Menschen emotional begleitet, informiert, unterhält und verbindet. Die Audio-Angebote der ARD sind für viele Millionen Menschen unverzichtbare Begleiter in ihrem Leben – allen voran unsere Radioprogramme, aber auch unsere Podcast-Angebote im Digitalen. In der Audiothek wollen wir in Zukunft mit einer gemeinsamen digitalen Plattform auf alle Hör-Bedürfnisse unserer Nutzenden eingehen – morgens im Bad über Smartspeaker, auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder mit dem Handy jederzeit.“

Auch beim Radio wird die Online-Nutzung von Audio-Inhalten immer bedeutender. Jederzeit hören, was man möchte – ob personalisierte Inhalte, Podcasts oder Hörspiele – all das ermöglichen heute die Apps der ARD-Sender. Langfristig sollen alle 41 Audio-Apps der ARD in der zentralen ARD Audiothek App zusammengeführt werden. Neben der ARD Mediathek für Videos wird es somit zukünftig eine zentrale Plattform mit neuen, benutzerfreundlichen Funktionen für sämtliche Audioinhalte der ARD geben.

Die Audiothek spielt ARD Audio wann und wo immer gewünscht. Auch im Urlaub muss niemand auf den Heimatsender, den Lieblingspodcast oder das spannende Hörspiel verzichten.

Mit der ARD Audiothek wird ein personalisiertes Hörerlebnis kinderleicht. Beliebte Audio-Angebote sind einfach und direkt verfügbar. Eine neue Empfehlungslogik sorgt – basierend auf dem individuellen Hörverhalten – für interessante neue Angebote aus dem ARD Audiokosmos.

A propos kinderleicht: das Angebot wird auch sicher und kindgerecht. Für die ARD Audiothek können personalisierte Profile angelegt werden. Ein Kinderprofil garantiert, dass Kinder Zugang zu passenden Inhalten haben.

Eine Botschaft an die Lieblingsmoderatorin oder den Lieblingsmoderator? Aus der ARD Audiothek kein Problem. Hörerinnen und Hörer können in Echtzeit mit ihren Wellen kommunizieren.

Ein neuer, komfortabler Audio-Player macht es möglich, mehrere Folgen einer Hörspielserie ohne Unterbrechung durchzuhören oder im Radioprogramm an eine besonders interessante Stelle zurückzuspringen.

Und natürlich kann man in der ARD Audiothek via Webstream auch einfach live seine Lieblingswelle hören – wie früher mit dem Radio. Nur besser.

Die neuen Funktionen werden ab sofort schrittweise umgesetzt und für Nutzerinnen und Nutzer nach und nach spürbar. Bis Ende 2025 soll die Pilotphase abgeschlossen sein. Dann werden die noch verbleibenden Audio-Apps der ARD Medienhäuser in die „ARD Audiothek NEXT“ integriert.