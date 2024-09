Amegat Powerbank ausprobiert: Großes Kraftpaket mit integriertem 100 Watt USB-C-Kabel

Derzeit sind Powerbanks mit integrierten Kabeln angesagt und auch Amegat schmeißt das nächste Modell auf den Markt: Die Amegat Powerbank PBC2020 (Amazon-Link). Das Kraftpaket hält stolze 20.000 mAh bereit und kann angeschlossene Geräte mit bis zu 130 Watt versorgen. Besonders praktisch ist das integrierte USB-C-Kabel, mit dem ihr iPhone, iPad, Mac und Co sehr bequem mit Strom versorgen könnt.

Pro große Kapazität

Schnellladen

USB-C Kabel

viel Kunststoff

Wenn das 25 Zentimeter lange und mit Nylon umflochtene Kabel gerade nicht benötigt wird, kann man es einfach in einen “toten” USB-C-Port stecken. Das hält gut, und ihr könnt die Schlaufe sogar nutzen, um den Akku so zu transportieren. Ansonsten ist das Kabel natürlich lang genug, damit man iPhone, iPad, Mac und weitere Geräte bequem aufladen kann. Amegat bietet mit Power Delivery 3.0 bis zu 100 Watt über das Kabel an, was wirklich beachtlich viel ist. So kann ich zum Beispiel mein MacBook Pro schnell aufladen und habe Spitzenwerte von 80 Watt und im Durchschnitt 60 Watt gemessen. In einem weiteren Test habe ich mit der Amegat Powerbank die Anker Powerbank aufgeladen, die bis zu 140 Watt Input unterstützt. Der Output der Amegat Powerbank lag bei 100 Watt – schneller geht es nicht. Leider wird kein Power Delivery 3.1 unterstützt.

Seitlich befindet sich ein kleines Display, auf dem ihr die Leistung in Watt sowie die restliche Akkukapazität in Prozent und Zeit ablesen könnt. Ich ziehe eine Prozentanzeige einer LED-Anzeige vor, da mir das Display die exakte Restkapazität anzeigt, während ich bei einer LED-Anzeige immer nur einen ungefähren Eindruck bekomme. Wenn die Amegat Powerbank fast leer ist, kann man sie auch ganz einfach über das integrierte USB-C-Kabel wieder aufladen, allerdings nur mit maximal 60 Watt – ein entsprechendes Netzteil vorausgesetzt.

Mit der Verarbeitung der Powerbank bin ich vollends zufrieden, auch wenn hier viel Kunststoff zum Einsatz kommt. Alles fühlt sich hochwertig an, und auch beim Kabel wurde nicht gespart. Das Display ist in Ordnung, aber kein Highlight. Darüber hinaus könnt ihr sogar bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen, da es noch einen zusätzlichen USB-C- und einen USB-A-Anschluss gibt. Natürlich teilt sich die Leistung dann auf:

USB-C-Kabel + USB-C : 65W + 65W

: 65W + 65W USB-C-Kabel + USB-A : 100W + 22,5W

: 100W + 22,5W USB-C + USB-A: 15W zusammen

Mein Fazit zur Amegat Powerbank PBC2020

Mit 20.000 mAh bietet die Amegat Powerbank eine große Kapazität, ist gut verarbeitet und integriert ein schnelles USB-C-Kabel. Das Display ist ein nettes Add-on, und mit den weiteren Anschlüssen kann man auch drei Geräte gleichzeitig aufladen. Ich bin zufrieden und kann die Powerbank weiterempfehlen.

Mit einer UVP von 99,99 Euro ist das Kraftpaket relativ teuer, jedoch könnt ihr derzeit für nur 69,99 Euro zuschlagen. Ihr habt die Auswahl zwischen den Farbvarianten Frostweiß und Sturmgrau.

Lädt schnell: Amegat Powerbank Mein Fazit Die Amegat Powerbank ist ein flexibles und starkes Kraftpaket und versorgt all eure Geräte unterwegs schnell mit Strom. Besonders praktisch ist das integrierte USB-C-Kabel mit 100 Watt. Design 95 Handhabung 95 Preis 85 Pro große Kapazität Schnellladen USB-C Kabel Display Kontra viel Kunststoff 92 Testergebnis Amazon (weiße Variante) Amazon (graue Variante)