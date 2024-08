Neuecast: Minimalistische Podcast-App für das iPhone startet

Neuecast (App Store-Link), irgendwie ein komischer Name, ist eine neue Podcast-App für das iPhone, die in New York vom Entwickler Rishi Mody kostenlos zum Download bereitgestellt wird. Eigentlich gibt es mit Apples Podcasts-App, Castro und Downcast ja schon reichlich Alternativen, doch Neuecast möchte eine besonders minimalistische App anbieten, ohne ganz auf erweiterte Funktionen zu verzichten.

Das Design ist wirklich sehr schlicht und gefällt mir im Dunkelmodus besser als im hellen, weißen Modus. Da eine Verbindung zum Apple Podcasts-Katalog vorhanden ist, könnt ihr aus einer sehr großen Auswahl von Podcasts wählen und diese abonnieren. Episoden könnt ihr darüber hinaus auch offline verfügbar machen oder einfach streamen. Der Player ist ebenfalls einfach gehalten und blendet sogar nur den Titel statt des Covers ein. Die Steuerelemente im Player könnt ihr in den Einstellungen auch anpassen, allerdings nur dann, wenn ihr zum Premium-Abo greift.

Des Weiteren lässt sich die Wiedergabegeschwindigkeit einstellen, ein Sleep-Timer setzen und mehr. Gleichzeitig trackt die App auch die eigenen Hörgewohnheiten und ihr könnt euch eine Art Statistik anzeigen lassen. Neuecast ist werbefrei und kann weitgehend auch kostenlos genutzt werden. Probiert Neuecast bei Interesse einfach mal aus, immerhin ist das ja kostenlos möglich.

Für die Zukunft plant der Entwickler, die Synchronisation via iCloud zu integrieren, was auch der geplanten iPad-App zugutekommen wird. Das Premium-Abonnement kostet 9,99 Euro pro Jahr und schaltet den individuell anpassbaren Player frei, zudem unterstützt ihr die Weiterentwicklung der App.