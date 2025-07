Apples „Back to School“-Aktion: Jetzt auch bei uns gestartet

Wie in jedem Jahr hat Apple im eigenen Online Store die Aktion „Back to School“ gestartet: Die für Studierende und Lehrkräfte gedachten Angebote wurden bereits im vergangenen Monat in den USA, in Kanada, Mexiko, Singapur, Indien und in den Vereinigen Arabischen Emiraten freigeschaltet. Nun ist auch der Start in Europa erfolgt.

Auch in Deutschland sind die Bildungs-Angebote im Apple Store schon verfügbar. Vom heutigen 10. Juli bis zum 21. Oktober 2025 erhalten Studierende beim Kauf eines qualifizierten Mac- oder iPad-Modells verschiedenes Zubehör für einen kleinen Aufpreis oder sogar kostenlos dazu. Der Apple Bildungsrabatt ist das ganze Jahr über für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für Studierende kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulangestellte verfügbar.

Vom 10. Juli bis zum 21. Oktober 2025 beinhaltet dieser Rabatt zusätzlich ein „Off to Uni“-Bundle: Beim Kauf eines qualifizierten Macs oder iPads im Rahmen dieses Angebots profitiert man von Vorteilen wie einem Bildungsrabatt auf qualifizierte Geräte, der Auswahl eines kostenlosen berechtigten Zubehörs oder alternativ gegen eine bestimmte Zuzahlung ein anderes Zubehör. Zu den „Back to School“-qualifizierten Produkten gehören das iPad Air, das iPad Pro, das MacBook Air, das MacBook Pro und der iMac. Die verfügbaren Zubehörteile, Ersparnisse und zusätzlichen Kosten sind wie folgt:

iPad Bundle (Zubehör ohne Zuzahlung beim Kauf eines iPads)

AirPods 4 (UVP: 149 Euro)

Apple Pencil Pro (UVP: 139 Euro)

iPad Bundle (Zubehör mit Zuzahlung beim Kauf eines iPads)

AirPods 4 mit ANC (50 Euro Zuzahlung | UVP: 199 Euro)

AirPods Pro 2 (130 Euro Zuzahlung | UVP: 279 Euro)

Magic Keyboard für das 11″ iPad Air (160 Euro Zuzahlung | UVP: 299 Euro)

Magic Keyboard für das 13″ iPad Air (190 Euro Zuzahlung | UVP: 329 Euro)

Magic Keyboard für das 11″ iPad Pro (190 Euro Zuzahlung | UVP: 329 Euro)

Magic Keyboard für das 13″ iPad Pro (240 Euro Zuzahlung | UVP: 379 Euro)

Mac Bundle (Zubehör ohne Zuzahlung beim Kauf eines MacBooks)

Magic Mouse Weiß und Schwarz (UVP: 85 Euro bzw. 119 Euro)

Magic Trackpad Weiß und Schwarz (UVP: 139 Euro bzw. 169 Euro)

AirPods 4 mit ANC (UVP: 199 Euro)

Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock Weiß und Schwarz (UVP: 199 Euro bzw. 229 Euro)

Mac Bundle (Zubehör mit Zuzahlung beim Kauf eines MacBook)

AirPods Pro 2 (80 Euro Zuzahlung | UVP: 279 Euro)

iMac Bundle (Zubehör ohne Zuzahlung beim Kauf eines iMac)

AirPods 4 mit ANC (UVP: 199 Euro)

iMac Bundle (Zubehör mit Zuzahlung beim Kauf eines iMac)

AirPods Pro 2 (80 Euro Zuzahlung | UVP: 279 Euro)

Das Angebot ist jetzt in Deutschland, Großbritannien, Irland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Belgien, Tschechien, den Niederlanden, Ungarn, Polen, der Schweiz, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und einigen anderen Ländern und Gebieten in Europa sowie in der Türkei verfügbar. Das kostenlose Zubehör wird zusätzlich zu Apples ganzjährigem Bildungsrabatt von 10 Prozent auf ausgewählte Mac- und iPad-Modelle angeboten. Studierende mit nachgewiesenem Status können darüber hinaus auch bei einem Apple Music-Abo sparen: Zum Preis von nur 5,99 Euro/Monat erhalten sie nicht nur Zugang zu Apples Musikstreaming-Dienst, sondern auch zu Apple TV+.

Fotos: Apple.