Tribit StormBox Pro: Neuer Bluetooth-Lautsprecher mit Tragegriff im Test

Aus dem Hause Tribit haben wir euch zuletzt im Oktober die Tribit StormBox Micro vorgestellt. Der kleine Bluetooth-Lautsprecher konnte uns überzeugen und nun wollten wir herausfinden, wie die neue Tribit StormBox Pro (Amazon-Link) abschneidet. Aktuell kostet diese nur 99,99 Euro statt 119,99 Euro, wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

Die Tribit StormBox Pro ist mit dem Bose SoundLink Revolve vergleichbar, ist mit 96 x 96 x 180 Millimeter aber etwas größer. An der Verarbeitung der Box gibt es nichts auszusetzen. Das gemusterte Mesh-Material sieht gut aus, zudem ist die Unterseite gummiert, damit ein sicherer Stand gewährleistet wird. Auf der Rückseite findet ihr unter eine Gummilippe einen USB-A und USB-C Port. Über USB-C könnt ihr den Lautsprecher aufladen, was rund 7 Stunden dauert, wenn man ein 5V/2A Netzteil verwendet. Über den USB-A Port kann man angeschlossene Geräte aufladen – zum Beispiel ein iPhone.

Auf der matten Oberseite findet ihr die Bedienelemente. Die Knöpfe haben einen guten Druckpunkt und können die Musik steuern. Mit Plus und Minus wird die Lautstärke bedient, über den runden Knopf in der Mitte kann man die Wiedergabe ändern. Ein Klick ist Play/Pause, ein doppelter Klick überspringt einen Song, mit einem dreifachen Klick springt man einen Song zurück. Wer etwas länger drückt, aktiviert den Sprachassistenten auf dem verbundenen Smartphone. Mit der Taste können auch Anrufe entgegengenommen werden, die Qualität über den Lautsprecher ist in Ordnung.

Die Tribit StormBox Pro ist wasserfest und bietet zudem einen Henkel für einen einfachen Transport. Dieser ist aus festem Silikon gefertigt und leicht wabbelig. Neigt sich der Henkel leicht zu einer Seite, fällt er automatisch herunter. Mit einem Gewicht von 973 Gramm steht einem schnellen Transport auch nichts im Weg.

Verbindung erfolgt über Bluetooth 5.0

Euer Smartphone verbindet sich über Bluetooth 5.0 mit der Box. Die Reichweite ist gut und die Akkulaufzeit wird mit bis zu 24 Stunden beschrieben. Etwas verwirrend: Bei Amazon wird eine Kapazität von 10.000 mAh gelistet, im Handbuch sind es nur 5.000 mAh. Die genaue Akkulaufzeit kann ich nicht bestimmen, 24 Stunden Musik am Stück höre ich einfach nicht. Der Wert ist aber gut, bei mittlerer Lautstärke wird man sicherlich um die 20 Stunden erreichen.

Die Tribit StormBox Pro wird mit 360 Grad Audio beschreiben, wobei es nur Lautsprecher auf zwei Seiten gibt. Diese erzeugen eine Art 360 Grad Sound, der auch in Ordnung ist. Klang ist wie immer subjektiv und für die Größe der Box ist vor allem die maximale Lautstärke beeindruckend. Bass gibt es genügend, mit der xBass-Taste schaltet man hier noch einmal einen Gang hoch. Die Höhen und Stimmen kommen gut rüber, die Mitten leiden hingegen ein wenig. Die Abmischung insgesamt würde ich als solide einstufen. Hier muss man einfach selbst mal Probehören und für sich entscheiden, ob der Klang mit dem eigenen (Musik)Geschmack übereinstimmt.

Praktisch: Wer gleich zwei Lautsprecher im Einsatz hat, kann diese miteinander verbinden und so Musik im Stereo-Modus hören. Der Stereo-Modus funktioniert nur mit zwei Tribit StormBox Pro, der Party-Modus für noch mehr Lautsprecher auch mit anderen Tribit StormBox-Geräten.

Gutes Fazit

Die Bluetooth-Verbindung war stets stabil, die Powerbank-Funktion ist ein nettes Extra und der Klang ist in der Preisklasse auf jeden Fall gut. Die Verarbeitung ist sehr gut, die Optik schlicht und einfach. Ob im Garten, im Park oder unterwegs, die Tribit StormBox Pro hinterlässt ein positives Gesamtergebnis.

Und das liegt auch am Preis. Aktuell kostet die neue Box nur 99,99 Euro, wenn ihr den 20 Euro Gutschein auf der Produktseite aktiviert. Im Vergleich zum Bose-Lautsprecher muss man natürlich Abstriche beim Klang machen, ansonsten ist die Tribit Box aber in allen Belangen positiv zu bewerten.