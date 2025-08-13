iPhone 17 Air: Schlankes Design mit verstecktem Leistungsverlust?

Laut dem bekannten Weibo-Leaker Fixed Focus Digital wird das kommende iPhone 17 Air mit Apples neuem A19 Pro-Chip ausgestattet. Es gibt aber ein großes Aber: Apple verbaut nur eine 5-Kern-GPU. Die vollen sechs GPU-Kerne sollen exklusiv den iPhone 17 Pro-Modellen vorbehalten bleiben.

Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Leaker angebliche Hardware-Details zum besonders schlanken Air-Modell verrät. Die reduzierte GPU-Leistung könnte laut Spekulationen entweder an der Chip-Ausbeute oder an thermischen Einschränkungen im dünneren Gehäuse liegen. Im Alltag dürften die meisten Nutzer und Nutzerinnen diesen Unterschied aber kaum bemerken.

Welchen Apple-Chip bekommt das iPhone 17 Air?

Interessant: Die Info widerspricht älteren Prognosen von Branchen-Insider Ming-Chi Kuo. Der hatte vor über einem Jahr noch behauptet, das iPhone 17 Air würde einen Standard-A19 statt der Pro-Version bekommen. Auch beim normalen iPhone 17 gibt es ein Hin und Her: Fixed Focus Digital tippt auf einen A19-Chip, während Analyst Jeff Pu zunächst von einem A18-Chip ausging – seine Einschätzung hat er inzwischen aber revidiert.

Der Leaker hat schon öfter ins Schwarze getroffen, etwa beim Namen iPhone 16e für den kommenden SE-Nachfolger. Ob er auch diesmal richtig liegt, erfahren wir schon bald: Gerüchten zufolge wird Apple die iPhone 17-Reihe am Dienstag, den 9. September, offiziell vorstellen.