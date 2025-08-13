Steps: Neue Schrittzähler-App zählt Schritte ohne Daten zu sammeln

Schrittzähler gibt es bereits zu Hauf im App Store. Auch das iPhone hat ja bereits einen eigenen in der Health-App an Bord. Für manche aber ein Problem: Viele diese Apps sammeln eure Daten und werten sie aus. Wer es privater mag, kann sich die neue, bislang noch kostenlose App „Steps“ (App-Store-Link) anschauen, die das Schritte zählen ohne Account und ohne Verbindung „nach außen“ möglich macht.

Steps wird von dem Indie-Entwickler Hieu Dienh in Personalunion entwickelt und bietet euch die Möglichkeit, eure Schritte auf private Weise und ohne Nutzeraccount mit dem iPhone zu zählen. Das Design der App ist dabei angenehm reduziert und aufgeräumt. Sowohl Hell- als auch Dunkelmodus werden unterstützt.

Die über Steps erfassten Daten werden direkt auf eurem Gerät verarbeitet. Dafür wird Apple HealthKit verwendet. Eine Sammlung der Daten über Drittanbieter-Server findet nicht statt. So könnt ihr also eure Schritte zählen lassen und sicher sein, dass eure Daten nicht von extern ausgewertet oder verwendet werden.

Steps kommt außerdem mit passenden Widgets für den Home-Bildschirm, die euch dabei helfen sollen, euren Tagesfortschritt im Blick zu behalten. In der App könnt ihr auf weitere Grafiken zugreifen, die euch zum Beispiel euren Fortschritt pro Stunde anzeigen.

Wie in jeder Schrittzähler-App könnt ihr auch tägliche Ziele festlegen, etwa 10.000 Schritte pro Tag, die ihr erreichen wollt. Damit die App sinnvoll funktioniert, müsst ihr euer iPhone logischerweise bei jedem Schritt dabei haben. Eine Apple-Watch-Version der App gibt es bislang nicht.

Steps: Jetzt laden und ausprobieren

Bislang ist Steps noch kostenlos im App Store herunterladbar und nutzbar. Entwickler Hieu Dienh hat aber bereits angekündigt, künftig In-App-Käufe einzuführen. Welche Funktionen dann nur gegen Abo oder Einmalkauf verfügbar sein werden, hat er bislang jedoch nicht ausgeführt.

Steps ist ausschließlich in englischer Sprachversion verfügbar. Zur Installation benötigt ihr mindestens iOS 17.