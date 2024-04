Apple soll Komponenten für kapazitive iPhone-Tasten bestellt haben

Apple hat bei einem taiwanesischen Zulieferer eine große Anzahl von kapazitiven Tastenkomponenten bestellt, die möglicherweise für die kommende iPhone 16-Serie verwendet werden könnten. Dies legt ein neuer Bericht aus Asien von Economic Daily News nahe (via MacRumors).

Laut des Berichts hat Advanced Semiconductor Engineering einen Auftrag erhalten, der angeblich System-in-a-Package-Module (SIP) umfasst. Diese sollen für die Integration von kapazitiven Komponenten mit zwei Taptic-Engine-Motoren auf beiden Seiten des iPhones verwendet werden. In dem Bericht wird behauptet, dass Apple die bestehenden physischen Tasten auf beiden Seiten des iPhone 15 durch kapazitive Versionen ersetzen wird, um iPhone 16-Usern ein haptisches Feedback zu geben. Kapazitive Tasten erkennen den Druck und emulieren den Druck einer physischen Taste über eine haptische (oder taptische) Engine, die Vibrationen erzeugt.

Die ersten bekannten Prototypen des iPhone 16 sollten haptische Einschalt- und Lautstärketasten enthalten: Das „Projekt Bongo“, wie es intern genannt wurde, war ein Redesign der Lautstärke- und Einschalttasten des iPhone 15. Laut Quellen von MacRumors hatte man das Projekt jedoch im Jahr 2023 aufgrund ungelöster technischer Probleme abgebrochen. Nach der Einstellung des Bongo-Projekts kehrte Apple für das iPhone 15 zunächst zu mechanischen Tasten zurück.

Neuer „Capture Button“ im iPhone 16?

Die meisten Gerüchte deuten darauf hin, dass die iPhone 16-Modelle über rein mechanische Tasten verfügen, möglicherweise auch mit einer neuen vierten Taste. Laut The Information wird Apple alle iPhone 16-Modelle mit einem neuen „Capture Button“ ausstatten. Es wird erwartet, dass der Button eher mechanisch als kapazitiv sein wird, aber dennoch auf Druck und Berührung reagieren kann.

Die Taste soll für die Aufnahme von Fotos und Videos verwendet werden: iPhone-User werden Berichten zufolge in der Lage sein, durch Wischen nach links und rechts auf der Taste hinein- und heraus zu zoomen, mit einem leichten Druck zu fokussieren und mit einem kräftigeren Druck eine Aufnahme auszulösen.

Der aktuelle Bericht behauptet, dass die kapazitiven Komponenten im dritten Quartal dieses Jahres in die Serienproduktion gehen werden. Dies ist ungewöhnlich spät für Apples typische iPhone-Erstproduktion, so dass die Bestellung eher für das iPhone 17 als für die kommenden Modelle in diesem Jahr gedacht sein könnte.

Foto: concept_central/X.