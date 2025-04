Baseus Pencil für das iPad kostet nur 17,99 Euro

Vor einigen Monaten hat Baseus einen neuen Pencil für das iPad auf den Markt gebracht, wir haben ihn auf der CES in Las Vegas schon kurz in die Hand genommen. Ziemlich gut hat er sich angefühlt, mittlerweile ist er auch im Handel erhältlich – und das bedeutend günstiger als das Original von Apple. Wir erklären, was euch genau erwartet.

Schauen wir zunächst einmal auf den Preis. Der Baseus Pencil kostet normalerweise 29,99 Euro. Durch die Kombination von zwei Coupons, die ihr manuell auf der Produktseite aktivieren müsst, landet ihr derzeit bei 17,99 Euro (Amazon-Link). Für den Apple Pencil müsst ihr dagegen mindestens 119 Euro auf den Tisch legen, für den Apple Pencil Pro sogar noch etwas mehr.

Klar ist: Bei so einem Preisunterschied muss man beim Baseus Pencil einige Abstriche machen. So könnt ihr den günstigen Eingabestift zwar magnetisch an der Seite des iPads befestigt, allerdings nicht aufladen. Das muss manuell über einen USB-C-Port erledigt werden, der sich am oberen Ende des Pencils hinter einer Silikon-Abdeckung versteckt. Die Akkulaufzeit ist mit 17 Stunden aber ausreichend lang.

Die wichtigsten Unterschiede zum Apple Pencil

Ein weiterer Unterschied: Den Druckknopf am unteren Ende des Apple Pencil Pro, um etwa zwischen verschiedenen Werkzeugen zu wechseln, gibt es beim Baseus Pencil nicht. Stattdessen hat dieser einen Knopf am oberen Ende, der über die Baseus-App mit verschiedenen Funktionen belegt werden kann. Immerhin muss man sich zur Konfiguration des Knopfs nicht in der App registrieren. Ganz so smart wie bei Apple ist das am Ende natürlich nicht.

Und falls ihr professionell mit dem Stift zeichnen wollt, dann fehlt bei Baseus auf jeden Fall die Druckerkennung. Wie bei quasi allen Drittanbieter-Modellen wird hier nur die Neigung des Stifts erkannt, um verschieden dicke Linien zu zeichnen. Am Ende ist der Baseus Pencil also nicht unbedingt für meisterhafte Kunstwerke zu gebrauchen, sondern eher für normale Notizen. Dafür punktet er aber mit einem richtig günstigen Preis.

[1:1 Original] Baseus Stift Kompatibel mit iPad 2018-2024, Kabellos Koppeln, 32... 🍎Speziell für das iPad entwickelt - Der Baseus iPad Stift ist mit einer breiten Palette von iPad-Modellen kompatibel, darunter iPad 6/7/8/9/10,...

🔋17 Stunden Akkulaufzeit & Schnellladung - Der Baseus iPad Stift verfügt über eine Schnellladefunktion, die es Ihnen ermöglicht, den Stift in...