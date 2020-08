Bosch Smart Home: So funktioniert die Einrichtung mit HomeKit

Erst Ende Juli haben wir euch vom bevorstehenden HomeKit-Support für zahlreiche Sensoren der Bosch Smart Home-Serie berichtet. So können unter anderem Heizkörper-Thermostate, eine Rolladen-Steuerung, Bewegungsmelder und weiteres von Bosch in Apples HomeKit integriert werden. Auf der CES hatte Bosch bereits angekündigt, im Laufe dieses Jahres eine HomeKit-Integration für die eigenen Produkte anbieten zu wollen.

Die Vorteile der HomeKit-Integration: Die Komponenten können mit anderen HomeKit-Geräten kommunizieren und in Automationen geschaltet werden. Gleichzeitig können Nutzer die Sensoren und Geräte auch mit Siri ansprechen, Alexa und der Google Assistant werden ebenfalls unterstützt.

Die Integration von Apples smarter Haussteuerung HomeKit soll ab Anfang August anlaufen und bis zum 13. August dann endgültig für alle User zur Verfügung stehen. Mittlerweile wurden bereits viele Bosch-Geräte und -Sensoren aktualisiert, und auch im App Store findet sich das neueste Update auf Version 9.18.0 der Bosch Smart Home-App (App Store-Link). Unterstützt werden aktuell die folgenden Geräte: Rolladensteuerungen, Lichtsteuerungen, Heizkörperthermostate, Zwischenstecker, Tür-/Fensterkontakte, Rauchwarnmelder, Twinguards und Bewegungsmelder. Weitere Geräte sollen in Zukunft hinzugefügt und auch unterstützt werden.

Vernetzung erfolgt über Bosch Smart Home-App

Zunächst einmal sollte man bei der Einrichtung mit Apples HomeKit wissen, dass einige Funktionen der Bosch-Sensoren der Bosch Smart Home-App vorbehalten bleiben. Dazu gehört unter anderem das Alarmsystem, eine Sommerpause und Anwesenheits-Simulation. Wer diese Features weiter nutzen möchte, kommt um die Verwendung der Bosch Smart Home-Anwendung nicht herum.

Hat man dann das Update der Bosch Smart Home-App auf Version 9.18.0 über den App Store vorgenommen, heißt es, in der App oben links auf das Drei-Linien-Symbol zu tippen. Unter „Mehr“ -> „Partner“ -> „Apple HomeKit“ kann man dann den Anweisungen auf dem Screen folgen und so die beiden Smart Home-Systeme miteinander vernetzen. Danach folgt die Installation der einzelnen Geräte und die Raumzuordnung. In Apples HomeKit-App kann man dann abschließend überprüfen, ob die Vernetzung funktioniert hat und sich alle Bosch-Geräte im richtigen Raum befinden. Unten eingebunden findet ihr zudem eine Auswahl der unterstützten Bosch-Sensoren, die ab sofort mit Apples HomeKit funktionieren.

