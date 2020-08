17 Filme für je 97 Cent leihen & 90 Tage Amazon Music HD gratis testen

Euch reicht die normale Musik-Qualität beim Musik-Streaming nicht? Dann schaut doch mal bei Amazon vorbei, denn dort gibt es neben Amazon Music Unlimited auch Amazon Music HD. Dieser Service bietet einen umfangreichen Musik-Katalog in verlustfreier Premium-Klangqualität, mit mehr als 50 Millionen Songs in High Definition (HD) und Millionen Songs in Ultra High Definition (Ultra HD).

Normalerweise kann man Amazon Music Unlimited, das monatlich für Prime-Kunden 12,99 Euro kostet, nur 30 Tage lang kostenlos testen. Diesen Zeitraum hat man nun auf 90 Tage verdreifacht – möglicherweise wollt ihr diese Chance ja nutzen und das Ganze mal ausprobieren. Hier geht es zur Aktion.

Auch heute wieder 17 Filme zum absoluten Sparpreis

Keine Sorge, ihr müsst euch nicht bei knapp 40 Grad vor den Fernseher setzen. Einen Blick auf die heutige Film-Auswahl in den Prime Deals lohnt sich aber dennoch, denn wie gewohnt habt ihr nach dem Ausleihen ganze 30 Tage Zeit, um euch den gewählten Film auch anzusehen. Und für 97 Cent kann man wirklich nicht viel verkehrt machen. Hier die Übersicht der Filme:

21 Bridges (Amazon-Link)

Jumanji: The Next Level (Amazon-Link/4K-Version)

Perfect Human (Amazon-Link)

Das Attentat (Amazon-Link)

The Peanut Butter Falcon (Amazon-Link)

Underwater (Amazon-Link)

Bombshell (Amazon-Link)

Terminator – Dark Fate (Amazon-Link)

Cats (Amazon-Link/4K-Version)

The Lodge (Amazon-Link)

VFW – Veterans of Foreign Wars (Amazon-Link)

The Necromacer (Amazon-Link)

Queen & Slim (Amazon-Link/4K-Version)

Killing Gunther (Amazon-Link)

Eine ganz heiße Nummer 2.0 (Amazon-Link)

Die Abenteuer von Wolfsblut (Amazon-Link)

Why Don’t You Just Die (Amazon-Link)

Ausleihen könnt ihr den Film ganz bequem über euren Amazon-Account und den Browser eurer Wahl. Angeschaut werden kann er danach über zahlreiche Endgeräte: “Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android Smartphones, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii, Wii U, auf vielen Smart TVs und Blu-ray-Playern von Samsung, LG oder Sony sowie auf dem PC oder Mac”, schreibt Amazon, natürlich werden auch Fire TV und Fire TV Stick unterstützt. Mittlerweile ist Prime Video auch für Apple TVs ab der dritten Generation verfügbar, was die Sache noch komfortabler macht.