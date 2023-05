Tim Cook: Stellenabbau nicht geplant, Künstliche Intelligenz sei „sehr interessant“

Während Google, Meta, Amazon und Co angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit in den letzten Monaten Zehntausende Mitarbeiter entlassen haben, plant Apple derzeit keinen großen Stellenabbau. In einem Interview mit CNBC sagte Cook: „Ich betrachte das als letzten Ausweg und Massenentlassungen sind nichts, worüber wir im Moment sprechen“.

Spannend: Aus einem behördlichen Bericht, der aus 2022 stammt, zählt Apple zum Stand 24. September 2022 insgesamt 164.000 Vollzeitbeschäftigte.

Künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch

Während der Apple-Quartalskonferenz hat Tim Cook auch über Künstliche Intelligenz gesprochen. Laut Cook sei das Potenzial der künstlichen Intelligenz „sehr interessant“, aber es gebe „eine Reihe von Problemen, die mit der Technologie geklärt werden müssen“, und es sei „sehr wichtig, bewusst und überlegt“ zu handeln, wenn es um den Einsatz Künstlicher Intelligenz gehe.

Cook sagte, dass Apple Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen bereits in mehrere seiner Produkte und Dienste integriert hat und verwies auf Funktionen wie Sturzerkennung, Unfallerkennung und die EKG-App auf der Apple Watch. Er fügte hinzu, dass Apple auch weiterhin künstliche Intelligenz auf einer „sehr durchdachten Basis“ in seine Produkte einbauen wird.

Foto: Apple.