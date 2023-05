Quartalszahlen: Das iPhone ist Apples Zugpferd

In der Nacht hat Apple seine Zahlen für das zweite fiskalische Quartal des Geschäftsjahres 2023 präsentiert, das am 1. April 2023 zu Ende gegangen ist. Der Umsatz beziffert sich auf 94,8 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der iPhone-Umsatz beträgt 51,334 Milliarden US-Dollar, die Mac-Sparte konnte 7,168 Milliarden US-Dollar einfahren. Das iPad erzielte 6,670 Milliarden US-Dollar, die Kategorie „Wearables, Home and Accessories“ kommt auf 8,757 Milliarden US-Dollar. Wieder stark mit dabei: Die Services erwirtschaftet im zweiten fiskalischen Quartal 20,907 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der iPhone-Umsatz gestiegen, bei Mac, iPad und Wearables ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Die Services haben etwas mehr als im Vorjahresquartal erwirtschaftet.

Tim Cook, CEO von Apple:

„Wir investieren weiterhin langfristig und orientieren uns an unseren Werten, unter anderem machen wir große Fortschritte auf dem Weg zu klimaneutralen Produkten und Lieferketten bis 2030.“

Luca Maestri, CFO von Apple:

„Unser Geschäftsergebnis hat sich im Vergleich zum Dezemberquartal verbessert, und wir haben einen starken operativen Cashflow von 28,6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, während wir mehr als 23 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre zurückgegeben haben. Angesichts unseres Vertrauens in die Zukunft von Apple und des Wertes, den wir in unserer Aktie sehen, hat unser Vorstand zusätzliche 90 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe genehmigt. Außerdem erhöhen wir unsere vierteljährliche Dividende zum elften Mal in Folge.“

Foto: Apple.