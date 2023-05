Logitech MX Anywhere 3S zeigt sich: Leises Klicken, besseres Scrollen

Im Oktober 2020 haben wir die kompakte Computer-Maus Logitech MX Anywhere 3 getestet. Nachdem schon die große MX Master Maus in neuer S-Version verfügbar ist, folgt jetzt auch die Logitech MX Anywhere 3S. Amazon listet die neue Maus schon als Business-Variante, daher kann die offizielle Produkteinführung nicht mehr weit weg sein. Gleichzeitig können wir euch die Neuerungen mit auf den Weg geben.

: bis zu 3 Geräte über Bluetooth auf Windows, macOS, Chrome OS oder Linux. Kompatibel nur mit Logi Bolt USB-Empfänger (Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten). Nahtlose Verbindung: tragbare Maus MX Anywhere 3S für Intel Evo entwickelt, erfüllt somit die technischen Daten für eine optimale Bluetooth-Verbindung: keine Dongles, keine Kabel, kein Ärger

Die Logitech MX Anywhere 3 misst 100,5 x 65 x 34,4 Millimeter und ist nur 99 Gramm schwer. Sie eignet sich für kleinere Hände und ist sehr portabel. In der Logitech Options+-App lassen sich Einstellungen tätigen und Tasten frei belegen. Der integrierte 500 mAh Akku hält rund 70 Tage durch, eine Schnellladung von einer Minute ermöglicht drei weitere Nutzungstunden.

Sobald die Logitech MX Anywhere 3 offiziell verfügbar gemacht wird, können wir euch auch einen Preis nennen. Die aktuelle MX Anywhere 3 wird für 70 Euro verkauft, die UVP liegt bei 99 Euro.