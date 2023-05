Nanoleaf Essentials mit Matter: E27 Glühbirne und Lightstrip im Detail

Ende letzten Jahres hat auch der smarte Lichtexperte Nanoleaf die ersten Produkte mit Support für Matter vorgestellt. Die ersten Produkte stammen aus der Essentials-Reihe, die E27 Glühbirne und der Lightstrip kommen mit Support für Matter. Gut zu wissen: Obwohl die Vorgänger schon Thread an Bord hatten, werden diese nicht mit Matter per Update kompatibel gemacht.

Die Nanoleaf Essentials Glühbirne ist an sich ja nicht neu und schon einige Jahre mit Thread und HomeKit auf dem Markt. Die neue Version hat nun Matter mit dabei und kann so in kompatiblen Setups integriert werden. Das geht weiterhin in HomeKit, zudem werden auch Google Home und Alexa unterstützt. Ein Matter Smart Home Hub ist zur Nutzung vorausgesetzt, im Apple-Kosmos ist das ein HomePod mini, Apple TV 4K 2. Generation oder Apple TV 4K WiFi+Ethernet 3. Generation.

Wir beschränken uns auf die Verwendung mit Apple-Produkten. Nachdem die Glühbirne in eine passende Fassung geschraubt ist, könnt ihr die Einrichtung in der Nanoleaf-App starten, allerdings könnt ihr auf die App auch komplett verzichten, wenn ihr sowieso auf die Home-App setzt. In der Home-App müsst ihr ein neues Gerät hinzufügen, den Matter-Code scannen und den Einrichtungsprozess durchlaufen.

Interessant ist die Optik der Nanoleaf Essentials Bulb. Die E27-Lampe ist in Form eines Rhombenikosidodekaeder gestaltet, die Oberfläche besteht also als kleinen Dreiecken, Quadraten und Fünfecken. Die Helligkeit wird mit 806 Lumen angegeben, bei Weißtönen sind sogar bis zu 1.100 Lumen drin. Mit einer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin ist allerdings nicht ganz so warmweißes Licht möglich wie bei Philips Hue, die sich auf bis 2.000 Kelvin regeln lassen. Schwach schneidet das Nanoleaf-Leuchtmittel übrigens bei reinen Farben ab – hier kann es in Sachen Helligkeit definitiv nicht mit Philips Hue mithalten.

Preislich ist die Nanoleaf Essentials Glühbirne sehr interessant, pro Leuchtmittel werden 19,99 Euro fällig. Im 3er-Set wird es noch günstiger, hier zahlt man 49,99 Euro, pro Stück also nur noch 16,66 Euro.

Nanoleaf Essentials Lightstrip mit Matter

Hier gilt das gleiche wie für die Glühbirne: Abgesehen vom Matter-Support ist das Produkt zu seinem Vorgänger baugleich. Der Lightstrip bietet bis zu 2.200 Lumen und kann so auch zur direkten Beleuchtung genutzt werden, zum Beispiel in der Küche. Eine Ambiente-Beleuchtung ist natürlich weiterhin möglich.

Wer seinen Leuchtstreifen nicht nur per App, Automation oder Sprachbefehl steuern möchte, wird sich über ein kleines Extra beim Nanoleaf Lightstrip freuen. Dieser kann über vier Buttons am Controller ein- und ausgeschaltet und gedimmt werden. Zusätzlich kann man durch voreingestellte Szenen schalten und damit die folgenden Farben aktivieren: Pink, Rot, Gelb, Orange, Grün, Hellblau und Blau. Der Nanoleaf Essentials Lightstrip kann übrigens bis auf zehn Meter verlängert werden.

Natürlich gelten hier die gleichen Voraussetzung zur Nutzung mit Matter. Die Einrichtung in der Home-App ist dabei ein Kinderspiel, aber auch bei Google und Alexa geht das einfach von der Hand.

Der Nanoleaf Essentials Matter Lightstrip 2 Meter kostet 49,99 Euro, die Variante mit 5 Meter Länge liegt bei 79,99 Euro. Die 1m-Erweiterung kann für 19,99 Euro erworben werden, die 2m-Erweiterung liegt bei 29,99 Euro.