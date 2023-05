iPhone 15 Pro: Zulieferer gibt Solid-State-Tasten eine Absage

Vor einiger Zeit hatten wir ja schon darüber berichtet, dass das iPhone 15 Pro aufgrund technischer Schwierigkeiten in der Umsetzung möglicherweise doch ohne Solid-State-Tasten kommt. Der Apple-Lieferant Cirrus Logic hat dieses Gerücht nun scheinbar in einem Brief an seine Shareholder bestätigt.

In dem Brief an die Shareholder heißt es etwas verklausuliert:

„Unter den HPMS-Möglichkeiten, die wir besprochen haben, wird ein neues Produkt, dessen Einführung wir in früheren Aktionärsbriefen für diesen Herbst angekündigt hatten, nicht mehr wie geplant auf den Markt kommen. Da wir zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenzte Einblicke in die Zukunftspläne unseres Kunden für dieses Produkt haben, entfernen wir die mit dieser Komponente verbundenen Einnahmen aus unserem internen Modell.“

„HPMS“ bezieht sich auf die Hochleistungs-Mixed-Signal-Chips von Cirrus Logic, zu denen auch die haptischen Treiber für die Taptic Engine in iPhones gehören.

Apple-Analyst Kuo geht inzwischen davon aus, dass die neuen iPhones über traditionelle Tasten verfügen werden, die sich bewegen, wenn man sie drückt. Weiteren Gerüchten zufolge soll der Stummschalter weiterhin durch eine andere Taste ersetzt werden, der dem Aktionsknopf der Apple Watch Ultra ähneln könnte.

Wie immer ranken sich viele Gerüchte um die neuen iPhones. Wie genau das iPhone 15 Pro letztlich aussehen wird, werden wir wohl alle erst mit Sicherheit wissen, wenn das Gerät offiziell vorgestellt wird.