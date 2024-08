Squirrel News: Nachrichten-App konzentriert sich auf positive Themen

Die Nachrichtenflut, die uns täglich in Apps wie der Tagesschau, ZDF Heute, ZEIT, Süddeutsche, oder auch in den regionalen Outlets erreicht, sind in den seltensten Fällen mit positiven Artikeln gespickt. Kriege, Katastrophen, Unfälle, Konflikte, Betrug, Skandale, Verbrechen und mehr sorgen dafür, dass man eigentlich schon gar keine Lust mehr hat, sich täglich über das Weltgeschehen zu informieren, wenn man nicht direkt in einem Stimmungstief landen möchte.

Einen angenehmen Kontrast dazu bietet die iOS-App Squirrel News (App Store-Link), die sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt. Die Anwendung benötigt zur Installation mindestens iOS 13.0 oder neuer auf dem Smartphone sowie rund 34 MB an freiem Speicherplatz. In der App stehen die Nachrichten dann auch in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch und Englisch, zur Verfügung.

Squirrel News handelt, wie es der Titel des Nachrichtenmagazins schon andeutet, nach einem Eichhörnchen-Prinzip. Das Team des gemeinnützigen Vereins Constructive News e.V. trägt für die Nutzer und Nutzerinnen lösungsorientierte Nachrichten zusammen, die in allgemeinen News-Portalen oft zu kurz kommen. Dies sind beispielsweise Berichte über neue Ideen und Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen, Best-Practice-Beispiele oder auch Geschichten des Gelingens.

Finanzierung des Vereins erfolgt über freiwillige Spenden

Derzeit veröffentlicht der Verein dreimal pro Woche – Montag, Mittwoch und Freitag – eine neue Ausgabe, die in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung steht und Nachrichten aus internationalen Medien sammelt. „Dabei wählen wir alle Nachrichten von Hand aus und wägen sorgfältig nach journalistischen Kriterien ab“, so das Entwicklerteam. In der App lässt sich jede Ausgabe separat in einer Liste einsehen und zwischen den einzelnen Nachrichtenartikeln entweder horizontal oder vertikal hin- und herwischen. Auch ein optionaler Dunkelmodus ist vorhanden, ebenso wie Links zum Podcast des Teams und eine Möglichkeit, favorisierte Artikel zu sammeln.

Die Finanzierung von Squirrel News, das übrigens neben dem kostenlosen Download auch auf jegliche Werbung, In-App-Käufe oder Abos verzichtet, erfolgt über freiwillige regelmäßige Spenden. „So bleiben wir frei und unabhängig von Investoren, Sponsoren und Anzeigekunden“, berichtet Constructive News. „Squirrel News ist zu 100 Prozent ein Projekt des gemeinnützigen Vereins Constructive News e.V. Das bedeutet, wir wollen und dürfen keine Gewinne abschöpfen. Alle Einnahmen werden reinvestiert. Wir selbst sind ein internationales Team aus Journalistinnen und Journalisten und arbeiten hauptsächlich von Berlin aus.“

Wenn auch ihr genervt seid von den täglichen negativen Nachrichten aus aller Welt, empfehle ich den Download von Squirrel News ausdrücklich. Wer in der App auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann die Push-Mitteilungen für Squirrel News aktivieren: So wird man informiert, wenn eine neue Ausgabe in der App erschienen ist. Weitere Infos zum Verein und aktuelle Online-Ausgaben des News-Portals findet ihr auch auf der Squirrel News-Website.