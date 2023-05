Bosch Smart Home: Bis zu 42 Prozent Rabatt auf smarte Helfer

Erst kurz vor dem Jahreswechsel hat Bosch den Smart Home Controller II vorgestellt. Ein smartes Gadgets, das viele verschiedene Produkte des Herstellers miteinander vereint und zudem auch eine Verbindung zu anderen Marken herstellt. Zudem hat Bosch angekündigt, dass die neue Generation mit dem aktuell startenden Smart Home Standard Matter kompatibel gemacht wird.

Aktuell gibt es bei Amazon einige Smart Home Gadgets von Bosch zum Sparpreis. Nicht nur der Smart Home Controller II ist reduziert erhältlich, sondern auch eine Innenkamera und ein Smart Plug mit Energie-Messfunktion. Zwei weitere Produkte sind besonders interessant und verdienen etwas mehr Aufmerksamkeit.

Angebot Bosch Smart Home Zwischenstecker kompakt, smarte Steckdose mit App-Funktion,... Smart integriert: Vernetzt herkömmliche Elektrogeräte in das System von Bosch Smart Home

Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II fast zum halben Preis

Der antizyklische Kauf lohnt sich beim Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II besonders. Ausgehend von der unverbindlichen Preisempfehlung von 79,95 Euro gibt es derzeit 42 Prozent Rabatt, so dass ihr beim aktuellen Internet-Bestpreis von 46,30 Euro landet. Sicherlich wird man das Thermostat in den nächsten Monaten nicht brauchen, spätestens im Herbst wird es aber wieder teurer.

Im November und Dezember des vergangenen Jahres hat das Thermostat der zweiten Generation im Netz rund 70 Euro kostet, erst Ende März ist der Preis zum ersten Mal merklich gefallen.

Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II, smartes Thermostat mit App-Funktion,... Smarte Temperatur-Regelung: Heizungsthermostat sorgt für raumgenaue und individuell einstellbare Wohlfühltemperatur, deren Werte in der App...

Energie sparen: Smartes Thermostat heizt nur nach individuellem Bedarf und kann über Zeitprogramme, Heizpläne, Szenarien und clevere Dienste...

Passend dazu gibt es den osch Smart Home Tür-/Fensterkontakt II Plus ebenfalls im Angebot. 42,36 Euro klingen für so einen kleinen Sensor zunächst einmal viel, allerdings kann er weitaus mehr als nur geöffnete Fenster und Türen erkennen. Unter anderem ist ein Erschütterungssensor eingebaut, der schon den Versuch einer Manipulation am Fenster erkennt und nicht nur Alarm schlägt, sondern im Smart Home auf Wunsch auch Aktionen und Szenen auslösen kann.