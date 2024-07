Netatmo Wetterstation: XXL-Bundle für unter 200 Euro

Die Netatmo Wetterstation ist ja ein alter Bekannter. Sie funktioniert seit jeher wie sie soll und hat zwischendurch einige interessante Updates erhalten, so ist sie beispielsweise seit einiger Zeit mit HomeKit kompatibel. Zusammen mit tink.de können wir euch heute ein besonders spannendes Bundle bieten.

Das Netatmo Premium Set bekommt ihr derzeit besonders günstig. Im Rahmen des Summer Sales ist das Bundle auf 219,95 Euro reduziert, zusätzlich dazu könnt ihr mit dem Gutscheincode appgefahren20 noch einmal 20 Euro sparen. So landet ihr bei einem sehr guten Preis von 199,95 Euro (zum Angebot).

Soviel kostet die Netatmo Wetterstation im Preisvergleich

Netatmo Wetterstation für 133,99 Euro

Netatmo Windmesser für 91,71 Euro

Netatmo Regenmesser für 69,90 Euro

Gesamt-Preisvergleich: 301,60 Euro

Wie ihr unschwer erkennen könnt, liegt der Preisvergleich deutlich höher als der Preis bei tink.de, das Angebot für 199,95 Euro ist wirklich spitze.

Und tink.de legt noch einen drauf. Zusätzlich zum ohnehin schon günstigen Preis bekommt ihr noch den Netatmo Shield kostenlos dazu. Dabei handelt es sich um eine Schutz-Halterung für das Außenmodul, um dessen Lebensdauer zu erhöhen. Dieses separate Gehäuse kostet im Handel knapp 40 Euro.

Das Wetter vor der eigenen Haustür erfassen

Mit der Netatmo Wetterstation, bestehend aus einem Hauptmodul für den Innenbereich und einem Außenmodul, könnt ihr die folgenden Daten direkt am oder im Haus messen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität innen und außen, Lärmpegel innen sowie den Luftdruck. Sämtliche Messwerte werden anschaulich in einer App gesammelt und dargestellt. Mittlerweile können die Messdaten des Basis-Sets auch in HomeKit übertragen werden. Später könnt ihr das System auch noch um weitere Innenmodule ergänzen, um Messwerte in weiteren Räumen zu sammeln.

Für den Regen- und Windsensor gibt es leider keine HomeKit-Anbindung – der Grund dafür ist allerdings, dass Apple diese Messwerte in HomeKit gar nicht vorsieht.

Neben dem Netatmo Premium Bundle hat tink.de im Rahmen des Summer Sale übrigen noch viele weitere Smart Home Produkte reduziert. Mit dabei sind auch Mähroboter und allerhand andere Gadgets für euren Garten.

Netatmo Premium Set Wetterstation + gratis Shield Mit Gutschein appgefahren20 399,97 EUR 199,95 EUR jetzt kaufen