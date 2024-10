Soundcore AeroFit 2: Ankers neue Open-Ear-Kopfhörer im Test

Obwohl die AirPods Pro perfekt auf Apples-Ökosystem abgestimmt sind, greife ich derzeit ziemlich häufig zu Open-Ear-Kopfhörer, da mir das Konzept gefällt, dass die Kopfhörer vor dem Gehörgang platziert sind. Nachdem ich euch die Shokz OpenFit Air schon vorgestellt habe, folgt jetzt mein Testbericht zu den neuen Soundcore AeroFit 2 von Anker (Amazon-Link).

Zuerst möchte ich auf das Design der Kopfhörer eingehen, denn hier gibt ein paar Dinge zu beachten. Wirklich praktisch ist die Möglichkeit, dass man den vierstufig drehbaren Ohrbügel perfekt auf die eigene Ohrgröße einstellen kann. Darüber hinaus gibt es ein ergonomisches Design mit einem sehr schmalen Verbindungselement, dass dafür sorgt, dass man die Kopfhörer auch mit einer Brille bequem benutzen kann. Da ich auch eine Brille trage, kann ich bestätigen, dass die AeroFit 2 kompatibel sind und es keine Störgefühle gibt. Das andere Ende der Kopfhörer hat nicht nur die Ladekontakte integriert, sondern sorgt auch für einen sicheren Halt. Optisch fühlt man sich so ein wenig an ein Hörgerät erinnert.

Das Besonderer an Open-Ear-Kopfhörern ist der Sitz vor dem Gehörgang. Ein kleiner Lautsprecher gibt das Audio direkt vor eurem Ohr ab, ohne dass ihr euch Silikon-Aufsätze in die Ohren schieben müsst. Ob nun Vorteil oder Nachteil: Open-Ear-Kopfhörer schirmen nicht ab und lassen die Umgebungsgeräusche natürlich durch. Da die Kopfhörer durch ihre IP55-Zertifizierung auch gegen Spritzwasser geschützt sind, richten sich die AeroFit 2 auch an Outdoor-Enthusiasten sowie Läufer und Läuferinnen.

Ich habe mir nicht die Laufschuhe angezogen und bin eine Runde um den Block gelaufen, jedoch habe ich den wilden Hüpf-Test gemacht und die Soundcore AeroFit 2 fliegen nicht vom Ohr. Daher kann ich die Kopfhörer auf für sportliche Aktivitäten empfehlen.

Die Soundcore AeroFit 2 klingen gut

Bei Kopfhörern ist vorfallen der Klang wichtig und der ist bei den neuen Soundcore AeroFit 2 wirklich gut. Der sogenannte Soundcore-Signature-Klang ist voreingestellt, jedoch finde ich, dass es hier etwas zu viel Bass gibt und dadurch Stimmen in Songs etwas untergehen. Ich habe mir das neue Coldplay-Album Moon Music angehört und habe schlussendlich in der Soundcore-App im Equalizer die Klassisch-Auswahl verwendet.

Da Klang subjektiv ist und je nach Genre andere Voreinstellungen bevorzugt werden, muss man sich einfach in der App durch die vielen verschiedenen Equalizer-Einstellungen klicken. Darüber hinaus könnt ihr auch selbst Hand anlegen und die Schieber im Equalizer manuell einstellen.

Bleiben wir noch kurz bei der App: Hier könnt ihr zudem die Touch-Steuerung individuell anpassen, unter anderem ist ein einfacher, doppelter, dreifacher und langer Klick möglich. Ihr könnt Songs überspringen, die Lautstärke anpassen oder die Wiedergabe pausieren. Ebenso könnt ihr den verbundenen Sprachassistanten starten oder Anrufe annehmen. Durch ein kleines Piepen wird jeder Touch bestätigt, insgesamt ist die Steuerung zuverlässig.

Zurück zum Klang: Nachdem ich die richtigen Einstellungen getätigt habe, finde ich den Klang sehr gut. Da der kleine Lautsprecher direkt vor dem Ohr sitzt, beschallt man auch nicht den Sitznachbarn, sondern sich selbst. Letztendlich muss man beim Klang einfach sagen: Muss man selbst gehört haben. Mit Hi-Res-Audio, einem Bass-Turbo und LDAC stehen die Vorzeichen sehr gut.

10 Stunden Akkulaufzeit sind sehr solide

Mit einer vollen Ladung kann man rund 10 Stunden Musik hören. Das habe ich nicht testen können, finde das aber einen sehr soliden Wert. Sollten die Kopfhörer dann mal leer sein, könnt ihr sie im Ladecase einfach aufladen, denn hier stehen weitere 32 Stunden zur Verfügung. Und wenn es mal besonders schnell gehen muss, kann man die Soundcore AeroFit 2 innerhalb von 10 Minuten für 4 weitere Stunden Musikgenuss einsatzbereit machen. Die hier genannten Werte greifen jedoch nur, wenn man immer mit 50 Prozent Lautstärke hört. Wenn man immer lauter oder immer leiser hört, variieren die Werte natürlich ein wenig.

Ist der Akku der Kopfhörer und des Etuis leer, könnt ihr entweder zum USB-C-Kabel greifen oder die kabellose Aufladung wählen. Ein kleines USB-C-Kabel ist mit dabei, ein kabelloses Ladegerät müsst ihr in Eigenregie stellen.

Soundcore AeroFit 2: Multipoint und Anrufqualität

Ich liebe es ja, wie ungemein einfach die AirPods Pro zwischen meinen Apple-Geräten wechseln. Via Bluetooth und Multipoint gibt es bei den Soundcore AeroFit 2 immerhin die Möglichkeit, dass man zwei favorisierte Geräte per App speichern kann. Mit diesen Geräten verbinden sich die AeroFit 2 dann automatisch, wenn sie in der Nähe sind. Und das klappt auch wunderbar. Sind beide Geräte in der Nähe, kann man schnell zwischen diesen wechseln, ohne erneut die Kopplung starten zu müssen.

Die Kopfhörer sind jeweils mit vier Mikrofonen ausgestattet und ein KI-Algorithmus sorgt dafür, dass die Stimme herausgestellt und Umgebungsgeräusche leicht gefiltert werden. Ich finde die Sprachqualität okay, aber auch nicht mehr. Alles klingt ein wenig blechern. Für kurze Gespräche ist das durchaus in Ordnung, lange Anrufe will ich damit aber nicht unbedingt führen.

Mein Fazit zu den neuen Soundcore AeroFit 2

Ich bin ein Freund von Open-Ear-Kopfhörern geworden und finde Ankers Soundcore AeroFit 2 richtig gut. Sie sitzen sehr bequem ums Ohr herum, drücken nicht und sind auch nach stundenlanger Musiksession nicht unangenehm. Da man per Soundcore-App den Klang individuell anpassen kann, sollte jeder die perfekte Einstellung finden. Insgesamt stufe ich den Klang als gut ein und Musikhören macht Spaß. Das Ladecase ist etwas größer, kann kabellose geladen werden und hält 32 weitere Stunden bereit. Die Soundcore AeroFit 2 bekommen von mir eine Empfehlung ausgesprochen, jedoch muss man das Konzept von Open-Ear-Kopfhörern beachten, verstehen und mögen.

Die Soundcore AeroFit 2 sind in den Farben Mintgrün, Schwarz, Weiß und Blau für je 129,99 Euro erhältlich. Mit dem Gutschein AEROFIT2N gibt es noch bis zum 4. November ein kostenloses Travel Case im Wert von 19,99 Euro dazu.

Klingen gut: Soundcore AeroFit 2 Mein Fazit Ankers neue Soundcore AeroFit 2 klingen gut, sitzen bequem und sind zu empfehlen. Design 90 Klang 86 Handhabung 90 Preis 80 Pro Bequemer Sitz gute Soundqualität lange Akkulaufzeit mit Brille kompatibel Soundcore-App Kontra Sprachqulaität bei Anrufen okay 87 Testergebnis Amazon