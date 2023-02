Artifact: Personalisierte News-App von Instagram-Gründern startet im App Store

Mit Artifact (App Store-Link) ist ein neuer, personalisierter News-Reader im App Store erschienen und wird damit einem breiten Publikum zur Verfügung gestellt. Im Januar hatten die beiden Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger ihr neuestes Projekt präsentiert, seinerzeit noch basierend auf Einladungen.

Nun ist Artifact ohne Einschränkungen für alle im App Store verfügbar und kann dort kostenlos auf das iPhone und iPad heruntergeladen werden. Aktuell belegt die Anwendung Platz 4 in der Kategorie „Nachrichten“ im App Store und benötigt neben rund 39 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS/iPadOS 14.5 oder neuer zur Installation. Alle Inhalte stehen bisher in englischer Sprache bereit.

Als Artifact im Januar auf den Markt kam, war für die App eine Telefonnummer und eine Einladung zum Ausprobieren erforderlich, was die anfängliche Nachfrage ankurbelte. Allerdings wurde die App dadurch auch vielen potenziellen Usern vorenthalten – nach Angaben des Unternehmens umfasste die Warteliste rund 160.000 Anmeldungen. Selbst mit einer Einladung konnten Personen außerhalb der USA Artifact nicht ausprobieren, da für die Anmeldung eine US-Telefonnummer erforderlich war.

Nun lässt sich Artifact gratis herunterladen und nach der Installation mit Informationen zu bevorzugten Nachrichten-Bereichen füttern. Mindestens zehn gilt es auszusuchen, danach wird einem ein personalisierter News-Feed präsentiert. Wer ein kostenpflichtiges Abo eines großen US-Mediums wie The New Yorker, Washington Post, The Economist, The Wall Street Journal, Bloomberg oder anderen hat, kann auch dieses in Artifact integrieren. Mindestens 25 Artikel heißt es zu lesen, um den auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmus an die eigenen Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.

Offizieller Launch bringt auch neue Features mit

In einem Artikel bei Medium berichtet das Artifact-Team vom globalen Launch der News-App im App Store und bei Google Play. Mit dem offiziellen Release der App halten zugleich auch neue Funktionen Einzug gehalten, die wir euch im folgenden vorstellen wollen.

Sehe, was in deinem Netzwerk beliebt ist: Du kannst jetzt deine Kontakte verbinden und Artikel sehen, die in deinem Netzwerk beliebt sind. Wenn du deine Kontakte verbindest, wirst du Artikel mit einem speziellen Abzeichen sehen, wenn sie von mindestens mehreren deiner Kontakte gelesen wurden.

Visualisiere dein Leseverhalten: Nachdem du 10 Artikel gelesen hast, erhältst du in deinem Profil eine Statistik darüber, was du am häufigsten gelesen hast. Wir zeigen dir deine Top-Kategorien, Verlage und Themen und aktualisieren sie, während du liest.

Sage uns, wenn dir ein Artikel oder ein Herausgeber nicht gefällt: Auf jeder Artikelseite siehst du jetzt ein Daumen-runter-Symbol. Wenn du darauf tippst, kannst du uns mitteilen, warum dir ein Artikel oder ein Verlag nicht gefällt, und Maßnahmen ergreifen, um weniger Artikel dieser Art oder weniger von diesem Verlag zu sehen.

Eine Telefonnummer ist nicht erforderlich: Du kannst sofort mit der Nutzung von Artifact beginnen, indem du einfach deine bevorzugten Interessen auswählst. Aber wenn du möchtest, kannst du jetzt eine Telefonnummer im Profil hinzufügen, um deine Einstellungen und den Verlauf zu speichern. Durch das Hinzufügen einer Telefonnummer kannst du dich geräteübergreifend anmelden oder den Zugang wiederherstellen, wenn du ein neues Telefon erhältst.

Die Artikel in Artifact werden in verschiedenen Themenbereichen präsentiert und man beim Anklicken direkt zur Website des jeweiligen Mediums weitergeleitet. Werbebanner, In-App-Käufe oder Abonnements findet man bisher nicht in Artifact. Aktuell wird das Projekt laut TechCrunch von den Gründern selbst finanziert und setzt auf ein Team von früheren Instagram-Veteranen. „Noch in diesem Jahr will das Unternehmen weitere Funktionen einführen, um die User besser von seiner größeren These zu überzeugen“ – man darf gespannt sein, wie diese aussehen wird.