Clever-PV visualisiert den Solar-Strom jetzt noch schicker

Ich bin weiterhin ein großer Fan von Clever-PV (App Store-Link). Die Cloud-App richtet sich vor allem an Personen mit einer großen PV-Anlage, Speicher und Wallbox, die ansonsten nicht smart miteinander arbeiten würden. Genau das macht Clever-PV möglich. Aber auch zur Visualisierung von Daten, beispielsweise ein Verbund aus PV-Anlage und Balkonkraftwerk oder möglicherweise sogar zwei Balkonkraftwerk, natürlich abgenommen durch eine Elektro-Fachkraft, eignet sich Clever-PV wunderbar.

Seit dem jüngsten Update ist Clever-PV dabei noch etwas schicker. Statt der einfachen Anzeige der Daten auf der Startseite bietet die Universal-App für iPhone und iPad jetzt eine schicke Grafik, die auf die von euch verwendeten Komponenten zugeschnitten ist. Auf meinem Screenshot seht ihr beispielsweise ein Balkonkraftwerk und eine Wallbox. Alternativ zeigt Clever-PV auch große PV-Anlagen auf dem Dach und den Speicher an.

Die wichtigsten Daten, also den aktuellen Netzbezug oder die Einspeisung, die aktuelle Produktion und den Hausverbrauch, sowie den Speicherstatus und die Autarkie des aktuellen Tages, werden direkt unter der neuen Grafik angezeigt. Ebenfalls neu: Überarbeitete und einheitliche Geräte-Icons sorgen für einen frischen Look auf der Geräte-Seite.

Was mir aktuell noch fehlt, ist ein Dark Mode. Insbesondere bei hell gestalteten Apps mit vielen weißen Hintergründen wäre das in den Nachtstunden schon angenehmer. Und bei einer PV-Anlage mit Speicher schaut man ja auch mal in den Abendstunden, wie es mit der Selbstversorgung aussieht. Soweit ich es mitbekommen habe, steht ein Dark Mode aber ziemlich weit oben auf der Todo-Liste des Entwicklerteams.

Zendure Balkonkraftwerke mit Speicher in Clever-PV nutzbar

Durch Zufall bin ich dann noch auf weitere Neuigkeiten gestoßen. Clever-PV bietet ab sofort auch eine echte Unterstützung für Balkonkraftwerke mit Speicher von Zendure. So kann man den aktuellen Ladestand direkt in Clever-PV sehen und in Abhängigkeit davon auch andere Verbraucher steuern, um noch mehr Strom zu sparen.

„Wir arbeiten schon fleißig an der Weiterentwicklung, was die Steuerung von Speichern angeht. Bald kannst du mit deinem Batteriespeicher auch von dynamischen Strompreisen profitieren“, lässt uns das Team von Clever-PV zudem wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Zendure-Akkkus über den AC-Eingang des Hyper 2000 Systems dann bald auch über das Netz aufladen kann, wenn der Strompreis niedrig ist, ganz egal welchen Stromanbieter man nutzt.

So kann Clever-PV kostenlos genutzt werden

In den letzten Monaten hat Clever-PV neben der neuen iPad-Optimierung auch zahlreiche weitere Features erhalten. Unter anderem bietet die App nun auch Sollzeiten, so dass Geräte wie Poolpumpe oder Boiler eine Mindestlaufzeit in Kombination mit PV-Überschuss oder dynamischen Preisen einhalten. Es tut sich bei Clever-PV im Prinzip alle paar Wochen etwas.

Kostenlos ist Clever-PV allerdings nur die Basis-Funktionalität. Für das Starter- oder Clever-Abonnement zahlt man ab 3 oder 5 Euro pro Monat, insbesondere in Verbindung mit einem Elektroauto und einer Wallbox hat man diese Kosten aber schnell wieder drin. Zusätzlich dazu gibt es einen kostenlosen Balkonkraftwerke-Tarif, der alle Funktionen außer Ladeplan, Zeitplan und Preissignal-Steuerung bietet. Hier geht es direkt zur Registrierung, bei den bezahlten Tarifen inklusive einer gratis Testphase.