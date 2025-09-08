In etwas mehr als 24 Stunden wird es soweit sein, dann wird Apple die neue iPhone 17-Generation der Öffentlichkeit vorstellen. Bis dahin gibt es wie in fast jedem Jahr einige Leaks und Prognosen zur neuen iPhone-Generation. Nun hat sich auch der bekannte Tech-Reviewer und Leaker Sonny Dickson zu Wort gemeldet und ein mutmaßliches Apple-Zubehör für die neuen iPhone 17-Modelle gezeigt.

Denn neben der auch designtechnisch überarbeiteten iPhone 17-Reihe soll es passende „Tech Woven“-Cases aus neuem Material und Zubehör für die Neuerscheinungen geben. Zu diesen Accessoires soll auch ein ganz neues Produkt von Apple gehören, ein sogenannter Crossbody Strap für das iPhone, um selbiges mit einem Band um den Hals oder quer über dem Oberkörper tragen zu können, ähnlich wie bei einem Lanyard.

Sonny Dickson hat bei X gleich zwei Fotos dieses neuen Zubehörs in einer knalligen orangenen Farbe geteilt. Das rund einen Zentimeter breite und doppelt gesetzte Band kommt mit silberfarbenen Elementen und Möglichkeiten zur individuellen Einstellung daher. Das Design des Crossbody Straps deckt sich darüber hinaus auch mit vorherigen Leaks einer „Tech Woven“-Case-Verpackung für das iPhone 17 Pro Max von Bajin Bu, auf dem auf der Rückseite zwei Löcher für ein Lanyard zu sehen waren, inklusive einer Anleitung mit Pfeilsymbolen, wie man die Bänder durch die Löcher zu ziehen hat.

Bis wir das finale Produkt zu sehen bekommen, wird es nicht mehr lange dauern: Morgen Abend um 19 Uhr deutscher Zeit wird Apple neben den neuen iPhone 17-Modellen wohl auch das passende Zubehör, ebenso wie aktualisierte Apple Watch 11-Smartwatches und möglicherweise noch weitere Produkte während einer Keynote vorstellen. Wir werden das Apple-Event wie immer mit einem Liveblog und zeitnahen Artikeln begleiten, zudem könnt ihr den Livestream der Keynote auf der Apple-Website, in der Apple TV-App oder auch in Apples YouTube-Kanal mit verfolgen.